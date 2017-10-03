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Başbakan'dan TEOG açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak." açıklamasını yaptı

Başbakan'dan TEOG açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak." açıklamasını yaptı

03 Ekim 2017 Salı 14:13
Başbakan'dan TEOG açıklaması
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.  TEOG'un yerine getirilecek sınav sistemine ilişkin konuşan Yıldırım, "TEOG’la ilgili gerekli açıklamaları yaptık, detayları çalışılıyor. Sınavsız öğrenci olur mu? Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak, hepsi bu. Okulda okunan sınavlardan bir tanesi soru havuzunda merkezi şekilde olacak. Hepsinin detayı çalışılıyor. Önümüzdeki günlerde açıklanır” dedi.  
Motorlu Taşıtlar Vergisinde yapılması planlanan artışın sorulması üzerine de  Yıldırım, “Tabii motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri yapacak. Bütün detayları çalışacaklar, şu günlerde olur” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAK PartiTEOG
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