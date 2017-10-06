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Başbakan'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbadi'den davet geldiğini söylen Yıldırım, " Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar." dedi

Başbakan'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İbadi'den davet geldiğini söylen Yıldırım, " Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar." dedi

06 Ekim 2017 Cuma 15:23
Başbakan'dan flaş açıklamalar
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak'a ziyereti için "Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar." diyen Yıldırım, Başika konusunun sorun olmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili bir soruya Yıldırım, "Dedikoduya göre amel edilir mi?" yanıtını verdi.  
Yıldırım'ın konuşmasından satır başları; 
Irak ziyareti ile ilgili söyleyeğim şudur. Sayın İbadi'den böyle bir davet geldi. Bu konuda arkadaşlarımız içeriği ve zamanlaması konusunda çalışıyorlar.   
"BAŞİKA'NIN ARAMIZDA SORUN OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" 
(Başika açıklaması) Aramızda bu tür sorunların olmaması gerektiğini düşünüyorum.PKK ile bizim etkin mücadelemiz var. Bu konularda çok daha yakın bir işbirliği içerisinde olmamız lazım. Bizim açımızdan kabul edilemez referandumdan sonra biz ilişkilerimizi geliştireceğimizi düşünüyoruz.  
KUZEY IRAK'A YAPTIRIMLAR 
KDP'nin buradaki temsilcisinin geri gelmemesini istedik. Ayrıca Irak ile bizim askerlerimiz ortak tatbikat yapıyorlar. Daha başka, bundan sonra alınacak tedbirlerimiz de var. Durum milli güvenlik meselesidir. Bunun ipuçlarını sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Hazırlıkları tamamlanınca bunlar kademe kademe devreye girecek.  
Habur'un batısında Ovaköy faaliyete geçsin.
 

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAnkara Büyükşehir BelediyesiMelih Gökçek
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