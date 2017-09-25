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Başbakan'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, A Haber, NTV ve CNN Türk kanallarının ortak yayınında, medya temsilcilerinin sorularını yanıtlıyor

Başbakan'dan flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, A Haber, NTV ve CNN Türk kanallarının ortak yayınında, medya temsilcilerinin sorularını yanıtlıyor

25 Eylül 2017 Pazartesi 11:17
Başbakan'dan flaş açıklamalar
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İŞTE Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Bu referandum dünyanın tüm uyarılarına rağmen, başta komşular, İran, Türkiye olmak üzere bütün BM'ye tabi ülkeler bu referanduma karşı görüşlerini ortaya koydular. Bir inatlaşmaya gitti Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetim ve bu referandumu yapıyor. Biz açıkça ifade ettik, bu referandum gayri meşrudur, sonuçları tanınmayacaktır, yok hükmündedir. Var olan kaosu, krizi ve sorunları daha da artıracaktır. Orada yaşayan Kürtleri, Arapları, bütün farklı etnik gruptaki insanların geleceğini düşünmeden oradaki bölgesel yönetimin kişisel ihtiraslarıyla alınmış karardır. Daha fazla gözyaşı kararı verilmiştir. Türkiye elini kolunu bağlayıp bekleyecek değildir.

Kararlar üç grup altında ele alınacak. Ekonomik boyuttaki karar, siyasi-diplomatik, üçüncü güvenlik ve askeri boyut. Dün itibariyle Bağdat, bizimkine benzer bir toplantı yaptı ve karar aldılar. Başta İran ve Türkiye olmak üzere muhatabın kendileri olduğunu, ilgili ülkelerin verecekleri kararda muhatabın Bağdat olması gerektiği bilgilendirmesi yaptılar. Kriz artık zirve yaptı dönülmez noktaya geldiği için bundan sonrası hoş olmayan sürecin başlangıcı.

"BAĞDAT'LA SIKI DİYALOGLA SÜRECİ YÖNETECEĞİZ" 
Geç olmadan adımları atacağız. Gerek hava sahası, gerek sınır kapılarının nasıl yönetileceği... Burada zorluklar var, biri sınır kapılarında peşmerge oranın yönetiminde. Irak teslim etmelerini istedi, oradaki gelişmeleri takip etmemiz lazım. Bağdat'la daha sıkı bir diyalog içinde bu süreci yürütmemiz gerekiyor. Bizim hedefimiz bölgede yaşayan insanlar değil. Bizim ulusal güvenliğimize karşı tehdit olarak gördüğümüz bu referandum konusunda inat edenlerdir. Kürtlerle bunları birbirinden ayrı tutalım. 

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Ekonomik BoyutBinali YıldırımHabertürkTRT HaberA HaberNTVCnn Türk
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