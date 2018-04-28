Başbakan'dan bedelliyle ilgili müjde gibi sözler: Müspet bakıyoruz!

CNN Türk canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müsbet (olumlu)" yorumunda bulundu.
"BEDELLİ ASKERLİĞE BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET"
İşte Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkışı:
Bedelli askerliğe bakış açımız müsbet (olumlu). Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Onu iyi anlatmamız lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz. Bir yandan bedelli istismar edilebilecek bir konu gibi gözüküyor.
"ARKA PLANDA GÖREV YAPIYORLAR"
Ancak bu da bir toplumsal talep ve biz 15 Temmuz'dan itibaren hızlı bir şekilde askerlikte profesyonel orduya geçtik. Vatani görevini yapan askerlerimizi cepheye göndermiyoruz. Onlar arka planda görevlerini yapıyorlar.
BEDELLİDEN GELECEK GELİR SAVUNMA SANİYİİNE GİDECEK
Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bedelli konusu dikkate almamız gereken bir husus benim için. Buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayimizi güçlendirmek için kullanılması gerekir.
Bakış açımız müsbet ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.
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