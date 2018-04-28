Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

Başbakan'dan bedelliyle ilgili müjde gibi sözler: Müspet bakıyoruz!

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müspet." yorumunda bulundu

Başbakan'dan bedelliyle ilgili müjde gibi sözler: Müspet bakıyoruz!

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müspet." yorumunda bulundu

28 Nisan 2018 Cumartesi 07:55
Başbakan'dan bedelliyle ilgili müjde gibi sözler: Müspet bakıyoruz!
banner404

CNN Türk canlı yayında soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili "Bakış açımız müsbet (olumlu)" yorumunda bulundu.

"BEDELLİ ASKERLİĞE BAKIŞ AÇIMIZ MÜSPET"

İşte Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkışı:

Bedelli askerliğe bakış açımız müsbet (olumlu). Ancak orada şöyle bir istismar olmaması gerekir. Onu iyi anlatmamız lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz. Bir yandan bedelli istismar edilebilecek bir konu gibi gözüküyor.

"ARKA PLANDA GÖREV YAPIYORLAR"

Ancak bu da bir toplumsal talep ve biz 15 Temmuz'dan itibaren hızlı bir şekilde askerlikte profesyonel orduya geçtik. Vatani görevini yapan askerlerimizi cepheye göndermiyoruz. Onlar arka planda görevlerini yapıyorlar.

BEDELLİDEN GELECEK GELİR SAVUNMA SANİYİİNE GİDECEK

Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bedelli konusu dikkate almamız gereken bir husus benim için. Buradan elde edilecek kaynağın savunma sanayimizi güçlendirmek için kullanılması gerekir.

Bakış açımız müsbet ancak bazı soru işaretlerini de ortadan kaldırmamız lazım.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğan Medya'da değişim rüzgarı esiyor! Ağır isimlerden biri daha gitti
Doğan Medya'da değişim rüzgarı esiyor! Ağır isimlerden biri daha gitti
Adil Öksüz'ün yeğeni örgüt belgelerini kargolarken yakalandı
Adil Öksüz'ün yeğeni örgüt belgelerini kargolarken yakalandı
MHP'den bir istifa daha! İyi Parti'den aday oldu
MHP'den bir istifa daha! İyi Parti'den aday oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim