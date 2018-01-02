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Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!

Başbakan Yıldırım, Almanya'da tedavisine devam eden Deniz Baykal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!

Başbakan Yıldırım, Almanya'da tedavisine devam eden Deniz Baykal'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu

02 Ocak 2018 Salı 13:20
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, Baykal'a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.

GÜNLERCE KOMADA KALAN BAYKAL'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlıktan sonra günlerce komada kalmıştı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından tedavisine Almanya'da devam edilen Baykal'ın sağlık durumu günden güne iyi gidiyor.

AYAĞI KIRILAN ÖZKÖK İLE TELEFONDA KONUŞTU

Deniz Baykal, son olarak ayağı kırılan ve ameliyat geçiren Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök ile telefonda görüştü.

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