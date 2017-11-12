Başbakan'dan ABD'li gazeteciye canlı yayında tokat gibi FETÖ yanıtı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan GPS programının sunucusu Fareed Zakaria'nın sorularını yanıtladı. Sorulardan biri Gülen'in kaçırılacağı iddiasıydı. Yıldırım ilgili soruyu "Biz Flynn ile muhatap değiliz" diye yanıtladı. Zakaria'nın Gülen ile ilgili kanıtların Washington tarafından güçlü ve inandırıcı bulunmadığı yönündeki soruyu Başbakan, Türkiye'nin 11 Eylül saldırısı sonrası takındığı tavır ile yanıt verdi. Türkiye'nin yardım öneren ilk ülke olduğunu belirten Yıldırım, "Kimse ABD'ye 'El Kaide'nin yaptığına dair kanıt var mı' diye sormadı" cevabını verdi.

"BİZ BUNUN GERÇEKLEŞECEĞİNİ BEKLEMİŞTİK"

Zakaria röportajda, " Trump yönetiminin, (eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı) Michael Flynn'in Türk hükümetiyle çalıştığı için, Türk hükümetine çalıştığı için Gülen'i iade edeceğini umdunuz mu? ABD Başkanlık seçimi günü Flynn, iadeyi savunan bir yazı yazmıştı" dedi.

Yıldırım bu soruya, "Biz, bunun gerçekleşeceğini beklemiştik. Ama zaman geçtikçe iadenin olacağına dair bir sinyal olmadığını gördük." yanıtını verdi. Bunun üzerine Zakaria, Flynn'in iadenin gerçekleşeceğine dair Türk hükümetine bir güvence verip vermediğini sordu. "Hayır" yanıtını veren Yıldırım, "Biz Flynn ile muhatap değiliz. Biz ABD hükümeti ile muhatabız" dedi.

"HALEN TEMASTALAR"

Zakaria, Flynn'in o dönem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu hatırlatınca, Yıldırım, Flynn'in sonrasında o görevden ayrıldığını söyleyerek, "Hem Türk hem de ABD Adalet Bakanlıkları temastaydı. Bu konuda ilerleme sağlamak için halen temastalar." dedi.

"İNANDIRICI KANIT YOK" DİYEN ABD'YE CEVAP

Zakaria, "Washington'daki kaynaklarım Türk hükümetinin sağladığı kanıtların güçlü ve inandırıcı olmadığını söyledi. 'Bu kanıtlar güçlü olsa kamuoyuna duyururlardı' diye düşünüyorlar" dedi.

Yıldırım da bunun üzerine, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu. Benzeri 11 Eylül'de ABD'ye oldu. Bush, ' ABD saldırı altında' dediğinde Türkiye, ordusunu Afganistan'a göndererek ilk yardım öneren ülke oldu. ABD, 'Bu saldırının arkasında El Kaide var. El Kaide sorumlu' dedi. Kimse ABD'ye 'El Kaide'nin yaptığına dair kanıt var mı' diye sormadı" cevabını verdi.