Başbakan Cihangiri ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ise, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle Başbakan Yıldırım'a taziyelerini ileterek, İran'ın Türkiye'nin terörle mücadelesini güçlü bir şekilde desteklediğini ve Türk ve İran makamlarının bu kapsamdaki işbirliğini sürdüreceklerini belirtti. Cihangiri, Halep’teki tahliye sürecinin sorunsuz ilerlemesini kendilerinin de arzu ettiğini, bu konuda Türkiye'yle temasları sürdüreceklerini, Türkiye ve İran arasındaki artan işbirliğinden bölgenin de istifade edeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.
Görüşmede, Başbakan Yıldırım ve İran Cumhurbaşkanı Cihangiri, önümüzdeki dönemde yakın siyasi diyaloğu ve üst düzey temasları sürdürmek konusunda mutabık kaldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.