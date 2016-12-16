Başbakan Cihangiri ile görüştü

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile telefon görüşmesinde komşu İran'la ikili münasebetlerin her alanda daha ileri bir seviyeye taşınmasına önem atfedildiğini, İran'la işbirliğinin daha da geliştirilmesinin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel güvenlik ve refaha da katkıda bulunacağını dile getirdi. Yıldırım, Halep'te tahliyelerin başladığını ancak tahliye sürecinde sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiğini, Halep’teki insani durumun endişe verici olduğunu, bu çerçevede, şehirden tahliyelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Başbakan Yıldırım, tahliye sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için İran'ın da gerekli girişimleri yapacağından emin olunduğunu ve bu konuda İran'la işbirliği yapmaya hazır bulunulduğunu dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ise, geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle Başbakan Yıldırım'a taziyelerini ileterek, İran'ın Türkiye'nin terörle mücadelesini güçlü bir şekilde desteklediğini ve Türk ve İran makamlarının bu kapsamdaki işbirliğini sürdüreceklerini belirtti. Cihangiri, Halep’teki tahliye sürecinin sorunsuz ilerlemesini kendilerinin de arzu ettiğini, bu konuda Türkiye'yle temasları sürdüreceklerini, Türkiye ve İran arasındaki artan işbirliğinden bölgenin de istifade edeceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Başbakan Yıldırım ve İran Cumhurbaşkanı Cihangiri, önümüzdeki dönemde yakın siyasi diyaloğu ve üst düzey temasları sürdürmek konusunda mutabık kaldı.



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