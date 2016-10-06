Başbakan Binali Yıldırım: Kürt sorunu yok PKK sorunu var...

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuştu. Toplantıda şuana kadar 45 ilden, ilçeden ticaret odası, sanayi odası başkanlarının görüşlerini ifade ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Sorunları dile getirdiler. Bunların tamamını büyük bir titizlikle bakan arkadaşlarımızla beraber not ettik. Hepsine tabiatıyla çözüm bulmak ülkemizin, milletimizin muasır medeniyetler yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri olan siz sanayi ve ticaret erbabının yolunu aydınlatmak 65. Hükümet olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir" diye konuştu.
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