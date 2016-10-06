Başbakan Binali Yıldırım: Kürt sorunu yok PKK sorunu var...

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Kürt kökenli vatandaşlarımızda bilsin Kürt sorunu yok. Kürtlerin terör örgütü PKK sorunu var. Bu sorunu bütün terör unsurlarının kökünü kazıyarak halledeceğiz. Milletle bunları aramızdan çıkaracağız. FETÖ'de BETÖ'de ikisi de aynı merkezden kumanda ediliyor. 15 Temmuz'da bunu gördük. Bunların iplerinin aynı yerde olduğunu gördük. Biri bırakıyor biri alıyor, maksat Türkiye'yi oyalamak, hedeflerini geciktirmek. 15 Temmuz'da derslerini aldılar. FETO'cular dersini aldı şimdi de BETÖ'cüler bölücü terör örgütü dersini almaya devam ediyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) gerçekleştirilen 9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda konuştu. Toplantıda şuana kadar 45 ilden, ilçeden ticaret odası, sanayi odası başkanlarının görüşlerini ifade ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Sorunları dile getirdiler. Bunların tamamını büyük bir titizlikle bakan arkadaşlarımızla beraber not ettik. Hepsine tabiatıyla çözüm bulmak ülkemizin, milletimizin muasır medeniyetler yolculuğunda en önemli paydaşlarından biri olan siz sanayi ve ticaret erbabının yolunu aydınlatmak 65. Hükümet olarak bizim en önemli görevlerimizden biridir" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.