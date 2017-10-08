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Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş İdlib açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 26’ncısını gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Yıldırım, “İdlib’te güvenliği sağlayacağız, Rusya ile ittifak yapacağız” dedi

Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş İdlib açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin 26’ncısını gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantısında önemli mesajlar verdi. Yıldırım, “İdlib’te güvenliği sağlayacağız, Rusya ile ittifak yapacağız” dedi

08 Ekim 2017 Pazar 13:54
Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş İdlib açıklaması
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AK Parti’nin 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ikinci gününde Başbakan Binali Yıldırım, sabah saatlerinde kabine üyelerinin de bulunduğu sahneden partililere seslendi. Yıldırım’ın toplantıda birlik mesajı verdiği belirtilirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve ardından yaşananlara değindiği öğrenildi. Yıldırım’ın, FETÖ’cülerin adalet önünde tek tek hesap verdiği, terör örgütleriyle mücadelede milletten güç alındığına işaret ettiği kaydedildi. Yıldırım’ın, terör örgütleriyle mücadele ederken mağduriyetlerin önüne de geçmeye çalıştıklarını, OHAL inceleme komisyonunun göreve başladığını ve dünyada Türkiye gibi birden fazla terör örgütüyle mücadele eden başka bir ülkenin olmadığını kaydettiği belirtildi.
Terörle mücadelede milletin desteği dışında iki önemli unsurun olduğunu belirten Yıldırım’ın, birincisi ‘ilk kez ülkemizde bütün güvenlik birimleri bir arada ve uyum içinde çalışması’, ikincisinin ise ‘bölücü terör örgütü PKK’nın neredeyse kurutma aşamasına gelmesi’ olduğunu ifade ettiği belirtildi.
Teşkilatlara ‘güven’ vurgusu
Yıldırım’ın terörle mücadele konusunda parti teşkilatlarının bölgedeki çalışmalarına önem verdiği kaydedilerek, her konuda olduğu gibi bu konuda da bütün teşkilatlara güveninin tam olduğunu belirttiği öğrenildi.
'İdlib' de masadaydı
Yıldırım’ın partililere ulaştırma, dış politika, ekonomi, AB ilişkileri, Kuzey Irak referandumu, terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlar konusunda da bilgi verdiği kaydedildi. Yıldırım’ın İdlib konusunda da önemli mesajlar verdiği öğrenilirken, ‘bölgede çatışmasızlık’ için verilen mücadeleye dikkat çektiği belirtildi. Yıldırım, “İdlib’te güvenliği sağlayacağız, Rusya ile ittifak yapacağız” dedi.
Toplantı, Yıldırım’ın konuşması sonrası soru-cevap şeklinde devam etti
Başbakan Yıldırım’ın konuşması sonrası, kabine üyelerinin de partililerin sorularına cevaplar verdiği bildirildi. Kampın ikinci günü, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğleden sonra yaptığı kapanış konuşması ile sona erecek. 

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAK PartiFetöİdlib
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