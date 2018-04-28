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Başbakan "Bedelliye bakışım müspet" dedi, gençlerin kafası karıştı

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik ile ilgili sözlerinin ardından "olumlu" anlamına gelen "müspet" kelimesinin anlamını bilmeyen yüzbinlerce genç klavyelere sarıldı

Başbakan "Bedelliye bakışım müspet" dedi, gençlerin kafası karıştı

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik ile ilgili sözlerinin ardından "olumlu" anlamına gelen "müspet" kelimesinin anlamını bilmeyen yüzbinlerce genç klavyelere sarıldı

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:42
Başbakan "Bedelliye bakışım müspet" dedi, gençlerin kafası karıştı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın CNN Türk, Habertürk ve A Haber'de yayınlanan ortak canlı yayında bedelli askerlik ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu.

Bedelli askerlik bekleyen yüz binlerce kişi sosyal medyada kampanyalar başlatarak, hükümetin seçim öncesi yapacağı bir çalışmayla düzenleme yapmasını istedi.

Yıldırım, bedelli askerlik ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

Bakış açım müspet; ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bedelli askerlik konusunda, istismar olmaması gerekir. İyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli filan istismar edilebilecek konu gibi gözüküyor. Bu da tabii toplumsal talep. Biz Türkiye olarak askerlikte yavaş yavaş profesyonelliğe gittik 15 Temmuz'dan beri. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus ve buradan ele edilen kaynağın savunma sanayisini güçlendirmek için kullanılması gerekiyor.
GENÇLER İNTERNETTE "MÜSPET" KELİMESİNİ ARADI

 Başbakan Yıldırım'ın "Bakış açım müspet" sözlerinin ardından müspet kelimesinin anlamını bilmeyen gençler klavyelere sarıldı. Herkes arama motorlarında "Olumlu" anlamına gelen müspet kelimesinin ne demek olduğunu araştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımMüspetBedelli Askerlik
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