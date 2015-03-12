Başbakan Ahmet Davutoğlu müjdeyi verdi

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları "Hastanedeki her ortamda, o telaşlı koşuşturma içinde, belki zihninde beş hastayı aynı anda taşıyarak, oradan oraya koşturan doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcıların haletiruhiyesini anlamadan, yaşadığı küçük bir sorun dolayısıyla, onlara saldırma cüreti, küstahlığı gösteren kişilerin Merhamet yoksunu olduğuna inanıyorum." "Şu anda Meclis'te tartışılan İç Güvenlik Reformu Paketi içinde, sağlık çalışanlarına yönelik herhangi bir şiddeti gerçekleştiren fail konusunda da 24 saat hemen gözaltı, eğer bu birkaç kişi tarafından gerçekleşmişse 48 saat gözaltı şartı getireceğiz." "Sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerine yüzde 50 zam yapıyoruz. Hekimlerimiz yanında diğer sağlık çalışanlarını da bu zamlı nöbet ücretlerinden yararlandıracağız." "Çalışmak isteyen hekimlerimizin talepleri halinde, herhangi bir zorunluluk ve yük getirmeden 70 yaşına kadar çalışma fırsatı vereceğiz" dedi.