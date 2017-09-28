Başbakan açıkladı! Gelmemesini istedik

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri ile görüştü. Binali Yıldırım, görüşmenin ardından açıklamalar yapıyor.



Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:



Bölgede bir parçalanmaya yol açacak faaliyetler, sınır değişiklikleri ve burada oluşturulmaya çalışılacak yapay devletçikler bölge huzurunu, güvenliğini tehdit edecek gelişmelerdir. Bu konularda İran, Türkiye, Irak olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz gerek İran'da gerek Irak'ta, Türkiye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Arap, farklı etnik gruptaki insanlar değil, bu kararı inatla alan, bütün dünyayı karşısına alarak bu referandumda ısrar eden yönetimdir. Doğan sonucun sorumluluğu da onlara ait olacaktır.