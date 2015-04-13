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Başaramayan öğretmenler meslekten atılacak

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişiyor. Öğretmen atamaları performans değerlendirmesi, yazılı ve sözlü sınavlara göre yapılacak

Başaramayan öğretmenler meslekten atılacak

Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişiyor. Öğretmen atamaları performans değerlendirmesi, yazılı ve sözlü sınavlara göre yapılacak

13 Nisan 2015 Pazartesi 17:44
Başaramayan öğretmenler meslekten atılacak
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Milli eğitim Bakanlığı’nın yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte, bundan böyle öğretmen adayları, performans değerlendirmesi ile yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak zorunda kalacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni değiştirdi. NTV'nin haberine göre, Başbakanlık’a sunulan taslak yönetmeliğe göre; ilk ataması yapılan aday öğretmenler, en az bir yıl çalıştıktan sonra performans değerlendirmesine alınacak. Bu değerlendirme müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen tarafından ilk dönemde bir, ikinci dönemde iki kez yapılacak. Nihai puanda 1. değerlendirmenin yüzde 10'u, ikincinin yüzde 30'u, üçüncü değerlendirmenin yüzde 60'ı dikkate alınacak.
Başarılı olamayanlar öğretmenlik ünvanını kaybedecek
Başarılı olamayanlar öğretmenlik ünvanını kaybedecek ve memuriyet ile ilişiği kesilecek. Performans değerlendirmesini geçenleri yazılı ve sözlü sınav bekliyor. Bakanlıkça yapılacak yazılı sınavda Devlet Memurları Kanunu, bakanlık mezuatı ve öğretmenlik uygulamalarına ilişkin test tipi veya açık uçlu sorular sorulacak.
Sözlü sınavda ise ifade ve iletişim kabiliyetleri sınanacak
Yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması 60 ve üzeri olan aday öğretmenlerin önündeki "aday" sıfatı kaldırılacak. Başarısız olanlar ise "aday öğretmen" sıfatıyla aynı ilde başka bir okulda görevlendirilecek, bir yılın sonunda yeniden değerlendirmeye alınacak. Yönetmelik bu haliyle yürürlüğe girerse, yeni uygulama 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak.

 
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Son Güncelleme: 13.04.2015 16:45
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıÖğretmenÖğretmen Atama
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