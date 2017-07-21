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Başakşehir'in G.Saray mesajı, F.Bahçeli Uğur Dündar'ı bile çıldırttı

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'la ilgili dalga geçen tweet'in ardından Fenerbahçeliliği ile bilinen Uğur Dündar bile isyan etti, "Bu terbiyesizliği kınıyorum." dedi

Başakşehir'in G.Saray mesajı, F.Bahçeli Uğur Dündar'ı bile çıldırttı

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'la ilgili dalga geçen tweet'in ardından Fenerbahçeliliği ile bilinen Uğur Dündar bile isyan etti, "Bu terbiyesizliği kınıyorum." dedi

21 Temmuz 2017 Cuma 11:43
Başakşehir'in G.Saray mesajı, F.Bahçeli Uğur Dündar'ı bile çıldırttı
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UEFA  Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda  Galatasaray'ın  İsveç temsilcisi Östersunds'a elenmesinin ardından Medipol  Başakşehir resmi twitter hesabından  Galatasaray'dan transfer ettikleri Aurelien Chedjou'nun fotoğrafıyla sarı-kırmızılı takıma bir mesaj göndermişti.

Başakşehir'in paylaşımında "Bu zor gecenin ardından Medipol  Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" ifadeleri kullanıldı

UĞUR DÜNDAR: BU TERBİYESİZLİĞİ KINIYORUM

Atılan bu tweet sonrasında birçok eleştiri gelirken,  Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan deneyimli gazeteci  Uğur Dündar dikkat çeken yanıt verdi.

Uğur Dündar  Başakşehir'in mesajını tvit atarak, "Belediyenin İstanbullulardan tahsil ettiği paralarla faaliyetini sürdüren kulübün,  Galatasaray taraftarına yaptığı terbiyesizliği kınıyorum" dedi.

Bu mesajın ardından birçok  Galatasaray taraftarı  Uğur Dündar'a teşekkür etti.

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BaşakşehirGalatasarayUğur DündarFenerbahçeli
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