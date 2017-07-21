Başakşehir'in G.Saray mesajı, F.Bahçeli Uğur Dündar'ı bile çıldırttı

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın İsveç temsilcisi Östersunds'a elenmesinin ardından Medipol Başakşehir resmi twitter hesabından Galatasaray'dan transfer ettikleri Aurelien Chedjou'nun fotoğrafıyla sarı-kırmızılı takıma bir mesaj göndermişti.
Başakşehir'in paylaşımında "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" ifadeleri kullanıldı
UĞUR DÜNDAR: BU TERBİYESİZLİĞİ KINIYORUM
Atılan bu tweet sonrasında birçok eleştiri gelirken, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden olan deneyimli gazeteci Uğur Dündar dikkat çeken yanıt verdi.
Uğur Dündar Başakşehir'in mesajını tvit atarak, "Belediyenin İstanbullulardan tahsil ettiği paralarla faaliyetini sürdüren kulübün, Galatasaray taraftarına yaptığı terbiyesizliği kınıyorum" dedi.
Bu mesajın ardından birçok Galatasaray taraftarı Uğur Dündar'a teşekkür etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.