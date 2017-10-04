Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu!

Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gözler Uysal'dan boşalan koltuğa çevrilmişti. Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim bugün yapıldı. Seçimde AKP'nin adayı Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu. CHP'nin adayı ise Abdulhadi Akmugan olarak açıklandı. 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 AKP'li, 12 de CHP'li üye bulunuyor. Yapılan oylamada Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi. 1977 yılında Malatya'da doğan Kartoğlu, 2009'dan bu yana Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.