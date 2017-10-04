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Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu!

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Başkanı, Uysal'ın da yardımcısı olan Yasin Kartoğlu oldu

Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu!

Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Başakşehir Belediye Başkanı, Uysal'ın da yardımcısı olan Yasin Kartoğlu oldu

04 Ekim 2017 Çarşamba 16:50
Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu!
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Haber: Alper KUTAY

İSTANBUL Başakşehir Belediye Başkanı Alanyalı Mevlüt Uysal'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olmasının ardından gözler Uysal'dan boşalan koltuğa çevrilmişti. Başakşehir Belediye Başkanlığı için seçim bugün yapıldı. Seçimde AKP'nin adayı Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu oldu. CHP'nin adayı ise Abdulhadi Akmugan olarak açıklandı. 37 üyeli Başakşehir Belediyesi Meclisi'nde 25 AKP'li, 12 de CHP'li üye bulunuyor. Yapılan oylamada Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi. 1977 yılında Malatya'da doğan Kartoğlu, 2009'dan bu yana Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

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Son Güncelleme: 04.10.2017 17:13
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Belediye BaşkanlığıAK PartiYasin KartoğluİBBMevlüt Uysal
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