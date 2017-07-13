‘Baş imamınız kim, söyleyin’

ANKARA Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından Kara Harp Okulu'nda yaşanan darbe girişimine ilişkin 239 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede şüphelilerden 75'inin tutuklu olduğu, 5'inin de firari olduğu kaydedildi. Şüphelilere, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, hükümeti ortadan kaldırma ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamaları yöneltilen iddianamede, çarpıcı tespitlere yer veridi.



KOMUTANI DERDEST ETTİLER

İddianamede, Kara Harp Okulu'ndaki olayların nasıl başladığı anlatıldı. 16 Temmuz saat 03.00'te yapılması planlanan darbe girişiminin erkene alınması üzerine bölük ve takım komutanlarının WhatsApp'tan acil olarak mesaiye çağırıldığı belirtilirken, TRT'de darbe bildirisini okutturan eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer tarafından 18 Temmuz günü atış yaptırma bahanesiyle alınan 2 bin 250 mermi ve mühimmatın harbiyelilere dağıtıldığı kaydedildi. Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat tarafından "AMK'da olaylar var, mutlaka gelmeniz gerek" diyerek çağırılan dönemin Kara Harp Okulu Komutanı olan İzzet Çetingöz ile emir astsubayı Ahmet Çörpan'ın derdest edildiği anlatılan iddianamede, Polat'ın, "Siz siyasilerle işbirliği yapıyorsunuz, biz Atatürkçü subaylarız, yönetime el koyduk, işte şimdi uçaklar havada" dediğine yer verildi. Çetingöz'ün de bunun üzerine sert bir şekilde "Sizin baş imamınız kim onu söyleyin" karşılığını verdiği kaydedildi. İddianamede, cuntacı Öğrenci Alayı Komutanı Kurmay Albay Enver Topal'ın talimatı üzerine Yüzbaşı Kenan Çakar'ın izinde bulunan Harbiyelilerin Ankara'ya dönmesi için bin 576 Harbiyeliye WhatsApp'tan mesaj yazdığı vurgulandı. Saat 00.47'de gönderilen mesajda, "Kıymetli Harbiyeliler, en seri vasıtayla KHO'na dönünüz" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı. Şüphelilerin WhatsApp üzerinden yazdığı mesajlar da iddianameye yansıdı. "Malazgirt Grubu" isimli WhatsApp grubundan darbe girişiminden bir gün önce gönderilen mesajlar dikkat çekti. Eser Coşar, gruptan "Komutanım 38 harbiyeli memleket iznine gitmiştir. 13 harbiyeli izinden dönmüştür. Mevcut 107'dir. Arz ederim" mesajını paylaşıyor. Bunun üzerine darbeci Gençer "Ok, tsk. Haftasonu kaç kişi kalacak onu da çıkaralım" dediği görülüyor.



HAMİLE CUNTACI

Darbe girişimi sırasında teğmen rütbesinde bulunan Münevver Mine Türk'ün 15 Temmuz'da 8 aylık hamile olmasına rağmen darbe girişimine katıldığı ve ByLock kullandığı belirtildi. Darbe girişimine ilişkin tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan kişinin ise Kurmay Albay İlhami Polat olduğu ifade edildi.