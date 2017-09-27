Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

'Barzani’yi vazgeçirmek için hala umut var'

Başta ABD, Türkiye ve İran olmak üzere birçok ülkenin itiraz ettiği ve uluslararası kamuoyunda oluşan baskıya rağmen IKBY lideri Mesud Barzani'nin geri adım atmadığı referandum ABD'yi ciddi anlamda rahatsız etti. Birçok diplomat ve yetkili, "Trump, Barzani'yi küçümsedi. Ama hala umudumuz var" dedi

'Barzani’yi vazgeçirmek için hala umut var'

Başta ABD, Türkiye ve İran olmak üzere birçok ülkenin itiraz ettiği ve uluslararası kamuoyunda oluşan baskıya rağmen IKBY lideri Mesud Barzani'nin geri adım atmadığı referandum ABD'yi ciddi anlamda rahatsız etti. Birçok diplomat ve yetkili, "Trump, Barzani'yi küçümsedi. Ama hala umudumuz var" dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:56
'Barzani’yi vazgeçirmek için hala umut var'
banner404

BAŞTA ABD, Türkiye ve İran olmak üzere dünya kamuoyunun itiraz ettiği IKBY’nin sözde bağımsızlık referandumunda oy sayma işlemleri devam ediyor. Fakat Reuters haber ajansının hazırladığı bir haber ABD’nin bu gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı açıkça gözler önüne seriyor.

Reuters haber ajansı, Diyarbakır'da referandum sonuçlarını kutlayanları böyle görüntüledi.

Reuters haber ajansı, Diyarbakır’da referandum sonuçlarını kutlayanları böyle görüntüledi.

İsmini açıklamayan üst düzey yetkililere ve eski diplomatlara dayandırılan haberde, “yıllarını, milyarlarca dolarını, binlerce askerinin hayatını Irak’ı bir bütün olarak tutmak isteyen ABD’ye bu referandum sert bir darbe oldu” ifadesi yer aldı.

Haberde bu referandumun, ABD’nin Kürt liderleri ikna etmedeki başarısızlığına ve ABD’nin güç kaybı yaşadığına dair bir işaret olduğuna dikkat çekilirken, ABD’nin eski Ankara ve Irak büyükelçisi James Jeffrey, “Bu büyük bir terslik. Bu gelişme, ABD’nin Irak’ı bir bütün olarak tutabileceğine dair argümanı ortadan kaldırıyor” dedi.

Referandum sonunda ABD’nin Irak’ı istikrarlı hale getirerek IŞİD ve benzeri gruplardan temizleme planının da hasar gördüğünü söyleyen ve ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, “Bir risk görüyoruz” dedi. Öte yandan ismini açıklamak istemeyen bir başka yetkili ise, “İnsanların daha korkunç şeyler yapmadan önce konuşarak ikna etme konusunda hala umudumuz var” dedi. ABD’li eski diplomatlardan ve Kürt liderlerle teması olan Peter Galbraith ise Trump yönetiminin Barzani’yi hafife aldığını belirtirken, “Bu gördüğüm en büyük diplomatik sorun” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BarzaniReferandumABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim