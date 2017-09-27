'Barzani’yi vazgeçirmek için hala umut var'

BAŞTA ABD, Türkiye ve İran olmak üzere dünya kamuoyunun itiraz ettiği IKBY’nin sözde bağımsızlık referandumunda oy sayma işlemleri devam ediyor. Fakat Reuters haber ajansının hazırladığı bir haber ABD’nin bu gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı açıkça gözler önüne seriyor.

Reuters haber ajansı, Diyarbakır’da referandum sonuçlarını kutlayanları böyle görüntüledi.

İsmini açıklamayan üst düzey yetkililere ve eski diplomatlara dayandırılan haberde, “yıllarını, milyarlarca dolarını, binlerce askerinin hayatını Irak’ı bir bütün olarak tutmak isteyen ABD’ye bu referandum sert bir darbe oldu” ifadesi yer aldı.

Haberde bu referandumun, ABD’nin Kürt liderleri ikna etmedeki başarısızlığına ve ABD’nin güç kaybı yaşadığına dair bir işaret olduğuna dikkat çekilirken, ABD’nin eski Ankara ve Irak büyükelçisi James Jeffrey, “Bu büyük bir terslik. Bu gelişme, ABD’nin Irak’ı bir bütün olarak tutabileceğine dair argümanı ortadan kaldırıyor” dedi.

Referandum sonunda ABD’nin Irak’ı istikrarlı hale getirerek IŞİD ve benzeri gruplardan temizleme planının da hasar gördüğünü söyleyen ve ismini açıklamak istemeyen bir yetkili, “Bir risk görüyoruz” dedi. Öte yandan ismini açıklamak istemeyen bir başka yetkili ise, “İnsanların daha korkunç şeyler yapmadan önce konuşarak ikna etme konusunda hala umudumuz var” dedi. ABD’li eski diplomatlardan ve Kürt liderlerle teması olan Peter Galbraith ise Trump yönetiminin Barzani’yi hafife aldığını belirtirken, “Bu gördüğüm en büyük diplomatik sorun” dedi.