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Barzani’nin tek komşusu kaldı: PKK!

Sınır komşuları; Türkiye, İran ve Irak'ın yanı sıra ABD'nin de tepki göstermesine rağmen "bağımsızlık" referandumunu gerçekleştiren Barzani'yi zor günler bekliyor. Öyle ki Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani'nin an itibariyle sadece dünyaya açılan tek komşusu kalmış görünüyor. O da Suriye'nin Kuzey-Doğu bölgesini elinde tutan terör örgütü PYD/PKK

Barzani’nin tek komşusu kaldı: PKK!

Sınır komşuları; Türkiye, İran ve Irak'ın yanı sıra ABD'nin de tepki göstermesine rağmen "bağımsızlık" referandumunu gerçekleştiren Barzani'yi zor günler bekliyor. Öyle ki Bağımsız Kürdistan hayali kuran Mesut Barzani'nin an itibariyle sadece dünyaya açılan tek komşusu kalmış görünüyor. O da Suriye'nin Kuzey-Doğu bölgesini elinde tutan terör örgütü PYD/PKK

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:29
Barzani’nin tek komşusu kaldı: PKK!
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KUZEY Irak’taki ‘Kürdistan referandumu’na yönelik ilk ‘en sert’ tedbiri alan Bağdat hükümeti oldu. Irak Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) düzenlemek istediği referandumun tek taraflı adım olduğunu belirterek, tüm sınır kapılarını ve havalimanlarını Bağdat’a teslim etmesini istedi.

İRAN DA KAPATTI

Bağdat’ın ardından bir açıklama da Tahran’dan geldi. İran, hava sahasını IKBY’den kalkan tüm uçaklara kapattığını duyurdu. İran ayrıca sınır kapılarını da süresiz kapattığı ilan etti.

TÜRKİYE DE KAPATIYOR

Barzani’ye bir şok da Türkiye’den geldi. İstanbul’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sınırlardan şu an sadece Irak tarafına geçişe izin var. Bu hafta içinde gereken adımlar atılacak. Giriş çıkışlara kapatacağız.
Bundan sonra Kuzey Irak yönetimi bakalım petrolünü hangi kanallarla satacak. Vana bizde. Kapattığımız an o iş biter.” dedi.

Yani Barzani’nin ‘bağımsız’ yapmaya çalıştığı IKYB bölgesinin üç tarafı da giriş ve çıkışlara kapatılmış oldu.

pyd-siniri

Sınır içerisindeki eflatun renkli bölge IKYB’nin kabul edilen sınırları, sınır dışına taşan eflatun renkli bölge ise Barzani’nin ‘Kürt bölgesi’ olduğunu iddia ettiği tartışmalı bölge. Ok işaretli bölüm ise Suriye’deki PYD-PKK’nın elinde tuttuğu sınır.

BİR TEK PYD/PKK ‘SINIRI’ VAR

Böylece IKYB’nin dünyaya açılan sadece tek komşusu kaldı. O da şuan PYD/PKK’nın elinde bulunan yaklaşık 120 kilometrelik Suriye sınırı.

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Barzani
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