Barzani’nin partisi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan beklentimiz büyük'

SİWAİLY, Kerkük’le ilgili olarak ise özel statü ve özerklik gibi çözümlerin tartışılabileceğini kaydederken, Siwaily referandum sonrası Ankara-Erbil ilişkilerinin önceki haline dönmesini umduklarını, kendilerine karşı durmanın hem Irak Kürtlerine hem de Türkiye’ye zarar vereceğini söyledi. Siwaily, “Türkiye’yle hem ekonomik hem de siyasi açıdan ortak çıkarlarımız mevcut. İşbirliği tarihimiz bize, bu işbirliğinden çok şey elde ettiğimizi gösterdi. Kürtlerin iradesine karşı durmak bizi yaralayacaktır. Ancak aynı zamanda Türk ekonomisine zarar verecektir. Bunun, Türkiye’nin güvenliğiyle ilgili de olumsuz etkileri olacaktır” dedi.

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Ankara’nın yaptırım yapmayacağını düşündüğünü söyleyen Siwaily, “Türkiye elbette yaptırım uygulamaya muktedirdir. Bu ekonomimize zarar verir, farklı açılardan halkımıza zarar verir. Ancak son yıllarda gördüğümüz Türk siyasetinin mantığı bize, Türkiye’nin bunu yapmayacağını gösteriyor. Türkiye bu tavrı almayacak, sınırları kapatmayacak. Sınırları kapatırsa iki tarafa da zarar verir. Öncelikle bize zarar verir ama Türkiye üzerinde de negatif etkisi olur” ifadesini kullandı.

Siwaily, Ankara’ya heyet göndermek istediklerini belirtirken, “Temasların olacağından hem de bunların sahnenin arkasında da olmayacağından eminim. İki taraf arasında diyalog ve müzakerelerin açılmasını ve Türkiye’nin bizim tarafımızdan gönderilecek heyetleri kabul edeceğini umuyoruz. Bu gerilimi daha önce yaşamıştık. 1991’den 2008’e kadar bizim Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi değildi ancak bu tarihten sonra ilişkiler geliştirildi. Diyalog, Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasındaki yanlış anlamaları çözmenin temeli olacaktır” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Siwaily, Türkiye’deki iç siyasetin de Ankara’nın tavrını etkilediğine inandıklarını, AKP’den, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan umutlu olduklarını söyledi. “Türkiye’nin liderliği, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketlerinde çok pragmatik ve çok hesaplıdır. Bu yüzden hem Türkiye hem Kürdistan halkını incitecek ani bir karar almadan önce iki, üç kere düşünecektir. AKP’ye mesajımız, daha fazla anlayış göstermesi ve iç siyasetin oluşturduğu korkuları uzakta tutmasıdır. Ancak Erdoğan’dan büyük umudumuz ve beklentilerimiz var. Onun geçmişte olduğu gibi pragmatik bir tutum ve yaklaşım sergileyeceğini düşünüyoruz. Ve bu tutum ve yaklaşım her iki tarafın da çıkarınadır” dedi.Siwaily, Bağdat ile müzakerelerin Nisan ayından sonra başlayabileceğinin sinyalini verdi.