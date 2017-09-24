Barzani yine bir şeyler açıkladı!

IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu çerçevesinde, Erbil’in Franso Hariri Stadyumu’nda final karnavalı düzenlendi. Karnavala Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de katıldı. Burada konuşan Mesut Barzani, referandumun ertelenmesi için çok geç olduğunu belirterek, “100 yıldır Kürdistan halkı cezalandırılıyor. Hala ceza vermeye doymadınız. Eğer yine ceza verecekseniz, beni cezalandırın. Geçen zaman içinde Bağdat ile tüm tarafların iradesiyle, birlikte yaşamaya çalıştık. Ancak ne yasa bıraktılar, ne anayasa bıraktılar ne de ortaklık bıraktılar. 4 bin 500 köyümüzü yerle yeksan ettiler. 12 bin Feyli Kürtünü ve 8 bin Barzaniyi katlettiler” dedi.

“BASKIYA MARUZ KALDIK”

Dünya devletlerinin referandumu baskı kartı olarak değerlenrdirip, dikkate almadığını belirten Barzani, “Referandum kararından önce Bağdat’a bunu ciddiye almalarını söyledik. Referandum kararı tarihi ve cesurca bir karardır. Referandum, hepimizin kararıdır. Referandumun ertelenmesi için baskıya maruz kaldık. Bize gece gündüz baskı yapılıyor. Bize referandumu erteleyip, Bağdat ile diyalog kurmamızı söylüyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Biz, Bağdat'la iyi niyetle diyaloga hazırız, ancak 25 Eylül'den sonra. Kendimi halkıma mahçup edecek biri değilim. Referandum, sınırları belirlemek için değil, amacımıza ulaşmak içindir. Biz, taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

“REFERANDUMDAN BAŞKA YOL YOK”

Kürdistan halkının kendi geleceğini belirleme hakkı olduğunu söyleyen Barzani, “Referandumdan başka yol yok. Bu karar benim veya siyasi bir partinin değil, halkın kararıdır. Biz artık Bağdat ile birlikte yaşayamayacağımızın farkına vardı, ortaklığın sürdürülemeyeceğini, anayasanın işe yaramayacağının farkına vardık. Bugün Bağdat’ta iktidarı ellerinde bulunduranların Baas rejiminden farkları kalmamıştır. Bağdat ile bütün yolları denedik ama hepsi sonuçsuz kaldı” şeklinde konuştu.

“ARTIK ÇOK GEÇ”

Referandumdan sonra görüşmelere açık olduklarını belirten Barzani, “Artık çok geç ve referandumun ertelenmesi için vakit kalmadı. Buradan söylüyorum, kendimi halkım karşısında utandıracak birisi değilim. Referandum sınırların çizilmesi, emrivaki fikirlerin dayatılması değil, bağımsızlık isteyen bir halkın tercih ettiği yoldur. 25 Eylül’den sonra sınır, petrol, doğalgaz ve tartışmalı bölgeler konusunda görüşmelere açığız. DEAŞ’a karşı koalisyon ve Irak güçleri ile işbirliğimiz devam edecek. Demokratik ve barışçıl yollarla halkımızın görüşünü almak istiyoruz. Kürtler bağımsızlık için her türlü bedeli ödemeye hazırdır” diye konuştu. DHA