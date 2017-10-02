Barzani'ye operasyon planı belli oldu!

BAĞDAT'TAN gelen askerî yetkililerle başlatılan görüşmeler devam ederken Ankara, Kürt yönetimine yönelik uygulamaların sertleştirilmesi hususunda oldukça kararlı. Ankara bundan böyle ticari ve siyasi ilişkilerde doğrudan Bağdat ile muhatap olacak. Kürt yönetiminin hukuksuz referandum kararını açıklaması ile birlikte 7 aşamalı izolasyon süreci 12 Ekim tarihi itibari ile ikinci aşamaya girecek.



İlk aşamada siyasi ve enerji alanında gerekli tepkilerini ortaya koyan Ankara, ikinci aşamada ise bölgedeki ticari dengeleri değiştirecek hamleler atamaya hazırlanıyor. Özellikle Mersin limanını merkez alan ve Erbil Dohuk hattına uzanan ticari hatta musluğun başındaki bazı şirketlere yönelik yaptırımların başlatılması planlanıyor.



IRAK ORDUSU 13 BİN ASKERLE OPERASYON YAPACAK



Irak ordusunun kuzeyden ve güneyden toplamda 13 bin askerle operasyona katılması bekleniyor.



12 Ekim’den sonra başlatılması planlanan operasyona göre TSK, operasyonun ilk aşamasında Irak sınırlarının içine girmeyecek. Irak anayasasına göre Fish Habur bölgesi ve devamındaki bölgeler 140 madde uyarınca tartışmalı bölgeler ve Irak’ın kontrolü sağlaması gereken alanlar.



DİPLOMATİK İLİŞKİLER DE ASKIYA ALINACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran temaslarının ardından Irak ordusunun Silopi sınırından Fish Habur sınır hattından ve İran’ın Hacı Umran bölgesinden hareket ederek Kürt yönetiminin kontrolündeki alanlardan girip yeni geçiş güzergâhları kuracağı öğrenildi. Fish Habur’un alınması durumunda PKK’nın Irak-Suriye hattında geçişler için kullandığı Simelka kapısı da kapatılacak. Böylece Ankara, askerî, hukuki ve siyasi olarak Erbil ile karşı karşıya gelmeden artık Bağdat ile ilişkileri şekillendirecek. Kürt yönetiminin geri adım atmaması durumunda Ankara, diplomatik ilişkileri de askıya almayı planlıyor.



41 BİN PEŞMERGE 12 NOKTADA



Bölgedeki askerî kaynaklar, Kerkük hariç 41 bin Peşmerge’nin ağır silahlarla Irak askerlerini 12 hareket noktasında bekleyeceği öğrenildi.



Operasyonun ardından bölgede Türk ticari mallarına yönelik veya Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere Simelka Fish Habur hattında bir askerî üssün kurulması gündemde... Başika Askerî Üssü de güvenlik amacı ile bu süreçte aktif kullanılacak.



Ankara bir yandan Bağdat ile görüşmeler sürdürürken, bir yandan da Musul’un en önemli ailelerinden Nuceyfi ailesi ile görüşüyor. Zira Musul’un alınması için Nuceyfi ailesi kontrolünde Başika Askerî Üssümüze Haşdi Vatani adı altında bir tümen asker yerleştirilmişti. Ankara yeni süreçte, Haşdi Vatani’nin bölgedeki hâkim güç haline gelmesini istiyor.



Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Seyyid Mesud Cezayiri gazetemize yaptığı açıklamada, İran ile Irak’ın ilerleyen günlerde ülkenin batı sınırlarında ortak tatbikat düzenleyeceğini ifade etti.



Operasyonun ardından bölgede Türk mallarına yönelik veya Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere Simelka Fish Habur hattında bir askerî üssün kurulması gündemde...



BİRLİKLERE TAKVİYE



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçlar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, ilçeye varmalarının ardından Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

