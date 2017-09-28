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Barzani özerk bölgeyi 13 yılda yüzde 80 büyüttü

Barzani, 2005’teki Irak Anayasası’yla kendisine tahsis edilen özerk bölgeyi 13 yılda tam yüzde 80 büyüttü. Bu süre içerisinde Kerkük, Musul, Tuzhurmatu, Diyala, Sincar başta olmak üzere bin 500 bölge peşmerge tarafından işgal edildi

Barzani özerk bölgeyi 13 yılda yüzde 80 büyüttü

Barzani, 2005’teki Irak Anayasası’yla kendisine tahsis edilen özerk bölgeyi 13 yılda tam yüzde 80 büyüttü. Bu süre içerisinde Kerkük, Musul, Tuzhurmatu, Diyala, Sincar başta olmak üzere bin 500 bölge peşmerge tarafından işgal edildi

28 Eylül 2017 Perşembe 09:55
Barzani özerk bölgeyi 13 yılda yüzde 80 büyüttü
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KORSAN referanduma imza atan Barzani, 2005’teki Irak Anayasası’yla kendisine tahsis edilen özerk bölgeyi 13 yılda tam yüzde 80 büyüttü. Bu süre içerisinde Kerkük, Musul, Tuzhurmatu, Diyala, Sincar başta olmak üzere bölge tam 1500 peşmerge tarafından işgal edildi. Irak'ı 2003'te işgal eden ABD, 8 Mart 2004’te ‘53 Sayılı Geçici Dönem Yasası’ ile kuzeyde Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerinden ibaret alanı yeşil hat ilan etti. ‘Kürt Federe Bölgesi’ olarak adlandırılan yeşil hat, aradan geçen 13 yılda sergilenen ihlal ve işgaller sonucu yüzde 80 oranında büyüdü. Bu oranın yüzde 35’i DEAŞ sonrası. Kerkük ve Musul il merkezleri ile Tuzhurmatu, Diyala, Mendeli, Zab, Dibis, Celavla, Hanekin, Karatepe, Sincar, Kifre, Zummar, Rabia, Kersi, Iyaziye, Şimal bölgeleri başta olmak üzere 1500’den fazla yerleşim birimi Peşmerge tarafından işgal edildi. “Barzani yönetiminin 2004 yılında tahsis edilen hattın dışında yaklaşık 50 bin kilometrekarelik alanı işgal etmesi askeri müdahale sebebidir” diyen Kerkük Vakfı Başkanı Erşad Hürmüzlü, Türkiye ve Irak’ın bu konuda yasal hakları bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin 1926 yılında imzaladığı Ankara Antlaşması ile Irak sınırlarının tescil edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı eski danışmanı ve Kerkük Vakfı Başkanı Hürmüzlü, Yeni Şafak’a konu ile ilgili şu bilgileri verdi:
 
TEK BAŞINA DA GİREBİLİR 
“Türkiye, 1924 yılında çizilen Brüksel Hattı’nı 1926 yılında Irak Hükümeti ile yapılan anlaşma ile resmileştirdi. Ancak 25 Eylül referandumu ve bölgede ilan edilmeye hazırlanılan devlet bu anlaşmayı ortadan kaldırmakta. Türkiye kendisine yönelen tehdit gerekçesiyle Kuzey’e müdahale hakkına sahiptir. Bunu Irak Hükümeti ile de kendisi tek taraflı da yapma hakkına sahiptir ve uluslararası hukuk bu hakkı Türkiye’ye tanımaktadır. Türkiye’nin bu hakkı vardır. 1946 yılında Irak ile iyi komşuluk ilişkileri kapsamında teyit edilen sınır antlaşması Barzani tarafından sabote ediliyor.”
İHTİLAFLI BÖLGELER OYUNU 
ABD’nin sömürge valisi Paul Bremer tarafından Peşmerge’ye tahsis edilen alanın da bir işgal ve ülkeyi bölme girişimi olduğuna dikkat çeken Hürmüzlü, korsan devlet için Peter Galbraith tarafından hazırlanan anayasanın ‘ihtilaflı bölgeler’ oyunu ile işgale yasal zemin hazırladığını söyledi. Irak’ta 1957 nüfus sayımı esas alınarak tüm hakların yeniden teslim edilmesinin mevcut anayasada madde olarak yeraldığını söyleyen Hürmüzlü, yüzde 13’lük Kürt nüfusa ülkenin yüzde 34’ünün peşkeş çekildiğini belirtti. Irak devletinin bu illegal oluşuma müdahale etmesi gerektiğini hatırlatan Hürmüzlü, “Mevcut anayasada bu konuda yeterince hüküm var” diye konuştu. Barzani-PKK oluşumu, 331 kilometrelik Türkiye-Irak sınırının tamamını kapsıyor. Türkiye ve Irak'ın bu bölgeleri ivedilikle denetim altına alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AnayasaBarzaniözerk Bölge
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