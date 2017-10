Barzani'nin kara kutusu konuştu: İsrail'in desteği...

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin kara kutusu olarak bilinen Osman, bizzat tanıklık ettiği İsrail-Kürt ilişkisi ve referandum sürecinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Barzani'ye destek açıklamaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



İsrail ve Iraklı Kürtler arasındaki temasın 1970'li yılların başında başladığını hatırlatan Osman, bu ilişkilerin hiçbir zaman Kürtlerin lehine olmadığını belirterek şunları ifade etti:



"1975'ten önce İsrail ile ilişkilerimiz vardı ancak bu ilişkiler bize hiçbir fayda sağlamadı. Geçmişte olduğu gibi şimdi de bu ilişki bizim açımızdan zarardan başka bir şey değil. Eğer İsrail bizi desteklerse Arap ve diğer İslam ülkeleri bize karşı durur. O halde bir kazanç elde ettik mi? İsrail bizim için ne yapacak? İsrail'in bizimle sınırı yok. Onun için benim hiçbir zaman bu ilişkiye gönlüm razı olmadı ve bunu olumsuz bir faktör olarak görüyorum. Kürt yetkililerin İsrail'e kapılarını açmamalarını ifade ettim çünkü sadece zarara uğruyoruz."

İsrail'in resmi olarak bir Kürt devletini desteklemediğini, vaatlerin sadece sözde olduğunu savunan Osman, "İsrail resmi olarak Kürt devletinin kurulmasını desteklemiyor. Sadece İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bununla ilgili ifadeleri var. O da Amerika'nın uyarısından sonra sessiz kaldı. Her şey sözde kalıp geçti çünkü İsrail, ABD'nin stratejisinin dışına çıkamaz." değerlendirmesinde bulundu.



25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referanduma destek mitinglerinde İsrail bayraklarının kaldırılmasına da değinen Osman, "İsrail bayraklarının dalgalandırılması kötü bir davranış. İnsanlar bunu kişisel olarak yapmış olabilir ancak yine de doğru değildi çünkü bize karşı olanlar bundan fayda sağlıyor ve 2'nci İsrail olacağımızı savunuyorlar. İsrail'in desteği bize yalnızca zarar verir." dedi.



'İsrail kendi politikası için her şeyi yapar'



1960'lı yıllardan bu yana siyaset yapan Osman, İsrail'in 1970 ve 80'li yıllarda Iraklı Kürtlerle olan ilişkilerine dair, "O dönem Bağdat ile çatışma halindeyken, tüm Arap ülkeleri Saddam'ı destekliyordu. Sadece İran desteklemiyordu ki biz de onlara güvenmiyorduk. İran aracılığıyla ABD'liler bizim işimize müdahil oldu. Kürt liderlerinin amacı ise İsrail aracılığıyla ABD ile bağlantı kurmaktı çünkü o dönem ABD ile ilişkilerimiz yoktu." diye konuştu.



Yahudi lobisinin o yıllarda ABD'de çok güçlü olduğunu söyleyen Osman sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu lobi aracılığıyla ABD ile ilişki kurmak istedik ancak ABD, bu fırsatı onlara (İsrail) vermedi. Amerika bize sadece biraz para ve silah yardımında bulundu. Bu yardımlar bize pek katkı sağlamadı. Onların (İsrail'in) kendi politikaları var. Onun için de her şeyi yaparlar. Bize kayda değer bir katkıları olmadı ve ABD'nin stratejisinden çıkamazlar. Dolayısıyla, İsrail geçmişte Kürtleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak istedi. Kürtlerin Irakla savaşması, İran şahının siyasetinin sonucuydu. Daha sonra Irak'ın Suriye ile savaşmasını istediler. Elbette bunların hepsi kendi çıkarları içindi. Bu dönemlerde siyasi olarak İsrail'in Kürtlere hiçbir katkısı olmadı. Referandum sürecinde bazı açıklamalar geldi ve sonra sessizliğe gömüldüler. Bu saatten sonra ciddi bir şey yapacaklarını da tahmin etmiyorum."