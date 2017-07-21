Barışı rehber edinmiş Türk halkının suçu yok

KIBRIS Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümü etkinlikleri, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Girne Kapısı’ndaki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele katıldı. Katılımcıların tören alanındaki yerlerini almasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Yıldırım Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesinin ardından Akıncı ve Yıldırım anıt özel defterini imzaladı.

‘Çabalarımıza rağmen...’

Cumhurbaşkanı Akıncı, deftere, şunları yazdı: “Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43. yılında yine huzurundayız. Faşist Yunan cuntasının Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki işbirlikçileri ile bundan 43. yıl önce tezgahladıkları darbe, 20 Temmuz 1974 günü, askeri harekat sayesinde engellenmiş ve adamızın Yunanistan’a bağlanmasının önüne geçilmiştir. O günden beridir, Kıbrıs’ta kalıcı barış koşullarının altyapısı da oluşmuş, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yeni bir yaşamın önü açılmıştır. Tüm iyi niyetli gayretlerimize rağmen, iki kesimli bir federal çözüme ulaşılamamışsa bunda ‘yurtta barış dünyada barış’ ilkesini kendine rehber edinmiş Kıbrıs Türk halkının sorumluluğu yoktur. İlkelerinizden aldığımız ilhamla sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

‘İlalebet sürecek’

Başbakan Binali Yıldırım ise anıt özel defterine şunları kaydetti: “Aziz Atatürk, Yüce Türk milleti, tarihin her döneminde muhafaza ettiği özgürlük ve egemenliğine olan sarsılmaz bağlılığını Kıbrıs Barış Harekatı ile bir kez daha ispatlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, değerli liderlerinin önderliğinde işaret etmiş olduğun çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda daima yanında olan anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kararlı bir şekilde yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türk kardeşlerimizle birliği içinde, aziz şehitlerimizin ve mücahitlerimizin kanları ile kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 43. yıl dönümünü idrak etmenin heyecan ve gururuyla manevi huzurundayız. Kıbrıs Türkü’nün haklı davası için verilen çetin mücadele sonucu kazanılan bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine olan inancımızı teyit ediyor, aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.”