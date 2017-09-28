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Barış Yarkadaş, Mevlüt Uysal’ı yazdı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin İBB Başkan adayı Mevlüt Uysal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

Barış Yarkadaş, Mevlüt Uysal’ı yazdı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin İBB Başkan adayı Mevlüt Uysal hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

28 Eylül 2017 Perşembe 16:29
Barış Yarkadaş, Mevlüt Uysal’ı yazdı
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AKP, Kadir Topbaş’ın ‘gerekçesiz’ bir şekilde istifa etmesinin ardından boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayının Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal olduğunu açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP’nin İBB Başkan adayı Mevlüt Uysal hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Barış Yarkadaş’ın açıklamaları şöyle:

“Pazar günü Mevlüt Uysal ismine dikkat çekmiş ve “iki damat projesi”ne Erdoğan’ın sıcak bakmayacağını ilk andan itibaren söylemiştim.

Mevlüt Uysal, AKP’li meclis üyelerinin itirazı ve içine sinmemelerine rağmen, aday ilan edildi. O halde Uysal için bir giriş yapalım: Sivas Katliamı sanıklarının avukatlığını üstlenen Uysal, İskenderpaşa Cemaati’nde Esat Coşan grubundandır. Yani; AKP şimdi de İstanbul’u bir cemaate teslim etmek istiyor. FETÖ’den kurtulmaya çalışan AKP’nin hala akıllanmadığı görülüyor. FETÖ gidiyor METÖ ve İSTO geliyor.

Mevlüt Uysal, Başakşehir’i yüzde 48 oyla kazanırken, tarikat ve cemaat desteği aldı. AKP artık cemaat ve tarikatlara mahkumdur. Cemaat ve tarikatlar da AKP’ye…

Mevlüt Uysal, tarikat lideri, Erdoğan’ın Kuran hocası, “Alo Fatih” ile YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Mehmet Emin Saraç adına belediyenin bütçesinden cami yaptırmıştır. Cami için ayrılan bir başka alanı ise TÜRGEV’e bedelsiz vermiştir.

CHP olarak tüm bunları, kamu mallarının yağmalanmasını mahkemelere taşıdık. Şu an açtığımız 18 dava var. Yargıya güvenmek istiyoruz. Bilal Erdoğan’la çok yakın ilişkisi olan Mevlüt Uysal, aynı zamanda HAŞEMA olarak bilinen mayonun da isim babasıdır. Bunlar şimdilik giriş Şu an İBB CHP Grup Başkanlığı’ndayız. Biraz sonra seçim başlayacak. AKP, İstanbul’da en çok para harcayan, israf yapan ve yeşil alanları yok eden kişiyi İBB Başkanı yapmak istiyor. Halkımız bunları bilsin istedim…

“FETÖ ORGANİZASYONUNA ÖVGÜSÜNÜ HATIRLATTI

Öte yandan Yarkadaş açıklamalarına ek olarak son bir tweet daha atarak AKP’nin İBB Başkan adayı Mevlüt Uysal’ın Fethullahçı Terör Örgütü’nün organizasyonu Türkçe Olimpiyatlarıyla ilgili tweetini, “Yoruma gerek bırakmayan bir twet bir de…” yazarak paylaştı.

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Mevlüt UysalTürgevFetöTürkçe Olimpiyatları
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