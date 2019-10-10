Barış Pınarı Harekatı’na destek veren ülkeler!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı başarı ile devam ediyor. Harekatın başlamasından itibaren dünya ülkeleri tek tek açıklamaya yapmaya başladı. İşte Barış Pınarı Hareketı’na destek veren ülkeler hangileri?

MACARİSTAN



AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne, Macaristan imza atmadı. Macaristan “ülkeler sınırlarını savunabilir” diyerek metni veto ederek, Türkiye’ye destek verdi.



İSPANYA



İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim’de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda “Türkiye’ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullanarak Türkiye’ye destek verdiğini de açıklamış oldu.



KATAR



Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde bulunarak, harekâtı destekledi.



KKTC



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin yaptığı açıklamada ise, “Anavatan Türkiye’nin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye’de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği ‘Barış Pınarı’ askerî harekâtı başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı daima olduğu gibi Türkiye’mizin yanındadır. Dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Biz başarılı olunacağından Suriye’nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Allah, Türkiye’mizin yardımcısı olsun” dedi.



PAKİSTAN



Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, Barış Harekâtına ilişkin ‘’Türkiye’nin bölgedeki meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye de Pakistan gibi terör kurbanı olmuş ülkelerden biridir.

