Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Almanların zoruna gitti! Skandal karar
St. Pauli forması giyen Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Instagram'dan yaptığı paylaşım sonrasında kulüpten skandal bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ALMANYA 2. Ligi'nde mücadele eden ve Türk futbolcu Cenk Şahin'in formasını giydiği St. Pauli'den bir açıklama geldi.
İşte kulüpten yapılan o açıklama:
"Ülkemizin Suriye sınırında gerçekleştirdiği "Barış Pınarı Hareketı" doğrultusunda Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Cenk Şahin ile ilgili yayınladığı bildiride, "Cenk Şahin perşembe günü Türk ordusunun Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili bir paylaşımda bulundu. FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz. Kulübümüz oyuncuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Görüşmeler özel olarak devam ediyor ve bu işlem tamamlanana kadar başka hiçbir yorum yapılmayacaktır" yorumunda bulundu ve paylaşımını "Artık savaş yok!" diyerek sonlandırdı.Cenk Şahin 2017 yılında Başakşehir Futbol Kulübü'nden St. Pauli'ye transfer olmuştu.
TARAFTAR GRUBU DA TEPKİ GÖSTERDİ
St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.
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