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Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün! Öldürülen terörist sayısı artıyor

Barış Pınarı Harekatı'nın 9'uncu gününde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplamda 673 oldu.

GÜNDEM 17.10.2019, 08:27
Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu gün! Öldürülen terörist sayısı artıyor
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MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK/ YPG'li terörist sayısının toplamda 673 oldu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, " Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu" ifadesi kullanıldı

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren Barış Pınarı Harekatı'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi. Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu. 9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

#Barış Pınarı Harekatı #terörist #PKK/YPG
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