Barış Atay'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi!

Oyunculuğunun yanında milletvekilliği ile de tanınan Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi.

Barış Atay'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi!
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OYUNCU ve milletvekili olan Barış Atay, Ekrem İmamoğlu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerinin birleştirilerek yapıldığı bir tabloya isyan etti.

PORTRELER BİRLEŞTİRİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu portresiyle, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi aynı tabloda birleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan tablonun fotoğrafı kimi kesimlerce beğenilirken, kimi kesimler de tepki gösterdi.

"BİR ŞEYİ DE ABARTMAYIN ARKADAŞ YA"

Barış Atay da tepki gösteren kişiler arasında. Fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Atay, "Bir şeyi de abartmayın arkadaş ya.." ifadelerini kullandı.

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