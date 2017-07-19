Barınakta single lansmanı

SİNGLE'ININ tanıtımını da Yedikule Hayvan Barınağı'nda yapan Faruk K., projesinin tanıtım bütçesini tamamen hayvanlara ayırdığını söyledi.Ünlü şarkıcı, "Hayvan dostlarımızın yiyecek ve barınma ihtiyacı kadar sevgi ihtiyacı da çok önemli. Bu sebeple bulduğunuz her fırsatta barınakları ziyaret edin. onları sevin" dedi.Faruk K., #HepBeraberDostlukHareketi etiketi ile farkındalık yaratmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.