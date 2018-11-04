Barda silahlı kavga! 3 yaralı

Adana’da haraç verme meselesi yüzünden bir barda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir müşteri de kalp krizi geçirdi

Barda silahlı kavga! 3 yaralı
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İDDİAYA göre, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galeria İş Merkezi’nde bulunan bir bardan haraç almak isteyen kişiler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bar adeta savaş alanına döndü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada, 2 kişi tabanca ile 1 kişi darp edilerek yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Müşteri kalp krizi geçirdi
 
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga sırasında bar içerisinde bulunan bir kişi de silah seslerini duyunca fenalaştı. Sağlık ekipleri şahsın kalp krizi geçirdiğini tespit ederken hastaneye kaldırdı. Olay mahallinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, silahla yaralanan şahıslardan birinin annesi olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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