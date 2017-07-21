Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Barda silahlı kavga! 1 kadın öldü, 5 kişi yaralandı

Adana’da bir barda müşteri ve bar çalışanları arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

Barda silahlı kavga! 1 kadın öldü, 5 kişi yaralandı

Adana’da bir barda müşteri ve bar çalışanları arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kadın hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı

21 Temmuz 2017 Cuma 07:25
Barda silahlı kavga! 1 kadın öldü, 5 kişi yaralandı
banner404

OLAY, Seyhan ilçesi Mithapaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde bulunan bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda müşteri olan, Muhammet Çil (43), Elif Çil (24), Ahmet Çil (26) ve bar çalışanları Mehmet Özpolat (35), Hakan Güngör (20), Ahmet Barut (20) ile henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet Çil ile Muhammet Çil bar çalışanlarına sopa ve bıçakla saldırmaya başladı. Saldırı sırasında Mehmet Özpolat, Hakan Güngör ve Ahmet Barut hafif şekilde yaralandı.Yaralılardan Ahmet Barut iş yerinde bulundurduğu av tüfeğini alarak Ahmet Çil, Muhammet Çil ve Elif Çil’in üzerine doğru yürüdü. Panikle kendilerini bardan dışarı atmalarına rağmen Ahmet Barut av tüfeğiyle 7 el ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Ahmet ve Muhammet Çil’in bacaklarına isabet ederken, Elif Çil göğsünden ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Elif Çil kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Elif Çil’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde erkek arkadaşı yerde av tüfeğiyle bacağından vurulmuş halde yattığı sırada, bir kadın sinir krizi geçirirken, polisler genç kadını sakinleştirmekte zorlandı.Öte yandan, av tüfeğini kullanan cinayet zanlısı Ahmet Barut hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaBarKavgaSağlıkAhmet Barut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim