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Baraner sektörü yanlışlarıyla yüzleştirdi

TÜRSAB yurtdışı temsilcisi Hüseyin Baraner dün Bloomberg TV´de katıldığı ‘İş Dünyası’ programında aşağıdaki önemli konulara değindi ve özellikle bu yaşanan krizin değerli uzman turizm çalışanlarını kaybetmemize yol açtığını söyledi. Baraner, "Yeni bakanımız öncelikle deneyimli otel pazarlama müdürleri ile bir araya gelsin" dedi

Baraner sektörü yanlışlarıyla yüzleştirdi

TÜRSAB yurtdışı temsilcisi Hüseyin Baraner dün Bloomberg TV´de katıldığı ‘İş Dünyası’ programında aşağıdaki önemli konulara değindi ve özellikle bu yaşanan krizin değerli uzman turizm çalışanlarını kaybetmemize yol açtığını söyledi. Baraner, "Yeni bakanımız öncelikle deneyimli otel pazarlama müdürleri ile bir araya gelsin" dedi

25 Temmuz 2017 Salı 12:56
Baraner sektörü yanlışlarıyla yüzleştirdi
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Duayen turizmci Hüseyin Baraner'in katıldığı programda dile getirdiği konuların satır başları şöyle:
1.ALMANYA  Türkiye arası çok gerildi. İki toplum birbirinden uzaklaştı.
2. High Segment Rus müşteri Avrupalının olmadığı otele gitmiyor. Sadece Rus kültürüne boyanmış bir hizmet anlayışına yüksek fiyat ödemiyor.
3. Son 2 yılda kriz değil afet yaşadık. Sektörümüzü tamamı ile yeniden yapılandırmalıyız.
4. Doğa, kültür, sanat, mutfak olmadan turizmde sürdürülebilir net kar sağlamak imkansız. Biz sadece oda satıyoruz.
5. Doğa tahribatı çok büyük.
6. Her otelci için doğa dostu diyemeyiz.
7. Ekonomik yaşamında sıkıntısı olmayan, eğitilmiş, bilgilendirilmiş uzman eleman olmadan, yüksek seviye turist gruplarına hizmet vermek ve high segment müşterileri bir otele veya destinasyona bağlamak imkansızdır.
8. Otellerimizin bazılarında çalışanların hakları suistimal ediliyor. "Kriz var, turist yok!" gibi sözlerle hem çok uzun çalıştırılıyorlar hemde  az ücret alıyorlar.
9. Turist sayısı yanıltıyor. Önemli olan ülkemizin elde ettiği net kar olmalıdır. Ülke ve yıl bazında sektörümüz gerçekten net kar ediyor mu? Sektörün ve bakanlığımızın tartışma konusu artık net kar ve verimlilik olmalı. Turist sayısı arttıkça zararı büyüyen noktalar var.
10. Türk turizm sektörünün en büyük serveti, çalışanlarıdır. İyi ve uzman elemanlar turizm sektörünü verimsizlikten dolayı terk ediyor.
11. Hiç bir turistin hiç bir destinasyona ihtiyacı yok. Biz şeker, petrol, ekmek satmıyoruz ki, zorla bize gelsinler. Turizm sempati ile yürür. Turist sizi severse gelir, sevmezse başka yere gider.
12. Türkiye'de çok dilli, çok kültürlü ve tecrübeli otel pazarlama müdürleri var. Yeni bakanımız bu arkadaşları 4-5 saatlik bir protokolsüz toplantıya çağırsın ve sıcak piyasa bilgilerini ve önerilerini alsın.
13. Bir şekilde para bulan bazı gruplar, inşaat teknolojisinin bugünkü hızı ile 1 yılda bin oda inşa edip, destinasyonlardaki doğa ve piyasa dengelerini bozuyor. Artık nesilden nesile aktarılan, doğa içinde orta boyutlu otellerde de iyi net kar sağlanabilineceğini öğrenmemiz lazım.
14. Destinasyonlarımızı betona kilitledik.
15. Dünya piyasalarını yeniden tarayıp çok değişik yeni çalışmalar yapmalıyız.
16. Türkiye'nin yaşadığı 2 yıllık kriz, özellikle İspanya ve Yunanistan'da otel amortizasyonları 3.5 yıl geriye çekti.
17. Uluslararası fonlar, Türkiye'deki başarılı oteller gibi otel yapın diye ispanyol ve Yunanlılara çok cazip şartlarda finansman desteği teklifinde bulunuyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
TÜRSABBaranerBloomberg
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