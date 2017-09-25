Baraj suları çekilince tarihi köprü ortaya çıktı

KARS'A 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1975-1983 yılları arasında yapılan Arpaçay Barajı su tutmaya başlayınca tarihi köprüde sular altında kaldı. Günümüze kadar sular altında kalan Kara Köprü (Nerkin Çirapi) köprüsü son yılların en kurak yazının yaşandığı Kars’ta, Arpaçay Baraj sularının yaklaşık 30 metre çekilmesiyle birlikte 38 yıl sonra yeniden ortaya çıktı.

Kars Kültür Derneği Başkanı Fotoğraf Sanatçısı Vedat Akçayöz ile Fotoğraf Sanatçısı Yıldırım Öztürkkan, Ermenistan sınırına sıfır noktada 38 yıl sonra gördükleri köprünün fotoğraflarını çekti. Akçayöz ve Öztürkkan, Müze Müdürlüğü’nü arayarak Arpaçay Barajı suları altında kalan Kara Köprü’nün ortaya çıktığını söylemesi üzerine müze müdürlüğü yetkilileri de bölgeye gelerek köprüde incelemelerde bulundu.

Siyah taştan yapılan üzeri taşla kaplı ve 125 metre uzunluğundaki köprünün ayrıca ortasında 2 ayrı merdivenli iniş ve çıkış yolları bulunuyor. Sadece yarı kalana tarihi köprünün baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte yeninden sular altında kalması bekleniyor. 1810’lı yıllarda yıkıldığı belirtilen köprü Türkiye ve Ermenistan arasında bulunuyor. Ermenistan tarafının tamamen yıkıldığı köprüden Türkiye tarafında yaklaşık 50 metrelik bir kısmı kalmış, sular altında 38 yıl kalan köprünün akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.