Bar çıkışı silahlı kavgada genç kız ağır yaralandı

OLAY, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerindeki bir barda eğlenen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine iki grup, bardan çıkarak kavga etmeye başladı. Av tüfeği ve tabancanın da kullanıldığı kavgada Dilek K., yaralandı. Kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun omzuyla boynu arasında bir noktaya isabet ettiği Dilek K., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. Yanındakiler tarafından özel bir hastaneye götürülen Dilek K., burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Dilek K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

