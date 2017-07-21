Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Bar çıkışı pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da bar çalışanları ile bir grup müşteri arasında mekan çıkışı meydana gelen silahlı saldırıda, pompalı av tüfeğinin saçmalarının isabet ettiği Elif Çil yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı

Bar çıkışı pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Adana'da bar çalışanları ile bir grup müşteri arasında mekan çıkışı meydana gelen silahlı saldırıda, pompalı av tüfeğinin saçmalarının isabet ettiği Elif Çil yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı

21 Temmuz 2017 Cuma 10:21
Bar çıkışı pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
banner404

ADANA'DA bar çalışanları ile bir grup müşteri arasında mekan çıkışı meydana gelen silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada pompalı av tüfeğinin saçmalarının isabet ettiği 24 yaşındaki Elif Çil yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Yaralanan 5 kişi hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin  Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

BAR ÇALIŞANLARI VE BİR GRUP MÜŞTERİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez  Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir barın önünde meydana geldi. 26 yaşındaki  Ahmet Çil ve 43 yaşındaki Muhammet Çil, bar çıkışı henüz bilinmeyen bir nedenle mekan çalışanlarıyla tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine  Ahmet Çil ve Muhammet Çil, bıçak ve sopalarla bar çalışanları  Hakan Güngör (20), Mehmet Özpolat (35) ve  Ahmet Barut'u (20) yaraladı.
AV TÜFEĞİYLE KALABALIĞIN ÜZERİNE ATEŞ ETTİ

Başına aldığı sopa darbesiyle yaralanan Barut, bardaki pompalı av tüfeğiyle kalabalığın üzerine 4-5 el ateş etti.
YARALILAR KENTTEKİ ÇEŞİTLİ HASTANELERE KALDIRILDI

Tüfekten çıkan saçmalar Elif Çil'in göğsüne,  Ahmet Çil ile Muhammet Çil'in ise bacaklarına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine ambulansın beklendiği sırada  Ahmet Çil'in eşi sinir krizi geçirdi. Genç kadın, bir yandan yaralı eşinin başında gözyaşı dökerken, bir yandan da polislere olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmaya çalıştı. Ağır yaralanan Elif Çil, ambulans ile  Adana Devlet Hastanesi'ne, diğer 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN ELİF ÇİL HASTANEDE KAYATINI KAYBETTİ

Ameliyata alınan Elif Çil, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Hafif yaralanan katil zanlısı  Ahmet Barut'un da aralarında bulunduğu 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin  Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Emniyet MüdürlüğüHakan GüngörAhmet BarutAhmet ÇilSeyhanElif çilAdanaPOMPALI TÜFEKLİ SALDIRISaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim