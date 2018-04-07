Bar çıkışı korkunç cinayet!

Değirmencinin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Değirmencinin cenazesi, otopsisinin ardından memleketi Adanaya gönderilecek.

Şüpheliler, bir süre sonra dışarı çıkan İsmail Değirmenci'ye saldırıp, döverek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Değirmenci'nin öldüğü belirlendi.

OLAY , gece geç saatlerde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Konservatuvar Bölümü son sınıf öğrenci İsmail Değirmenci , okul harçlığını çıkarmak için sahneye çıktığı bar da, kimlikleri açıklanmayan kişilerle tartıştı. Bardan çıkarılan 3 şüpheli, kapı önünde Değirmenciyi bekleemeye başladı.

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