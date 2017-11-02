'Banker Bilo' gerçek oldu; 50 göçmeni 'İstanbul' diye Karoçan'a bıraktılar

TÜRK filmlerinin unutulmaz klasikleri arasında yer alan ve başrollerini Şener Şen ile İlyas Salman'ın paylaştığı 'Banker Bilo' filmi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gerçek oldu. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen Afganistan, Pakistan, Özbekistan, Buruma ve Myanmar uyruklu 50 göçmen, Van'dan bir otobüsle Ankara ve İstanbul'a gitmek için insan Kaçakçılarıyla anlaştı. Her göçmen için 650 dolar alan insan kaçakçıları, 6'sı kadın, 4'ü çocuk 50 göçmeni önceki gece, "Burası İstanbul'dur. Tarladan yürüdükten sonra şehre varacaksınız" diyerek, otobüsten indirdi. Göçmenleri Karakoçan yakınlarında bırakan insan kaçakçıları, geldikleri otobüsle buradan kaçtı. Geceyi yolda geçiren göçmenleri gün ağırdığında gören çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olayın polis bölgesinde olması nedeniyle 50 göçmen, polis ekiplerince araziden alınarak, ilçe merkezine getirildi. İlçe merkezinde spor salonuna yerleştirilen göçmenler, geceyi burada geçirirken, yöre halkı da onlar için evlerinden battaniye ve kıyafet getirdi. Yaklaşık 1 ay süren yolculuklarının ardından kaçak yollarla Türkiye'ye ulaştıklarını söyleyen göçmenler, bu yolculuk için 2 bin Dolar ödediklerini ve Van'dan İstanbul'a gitmek için ise insan kaçakçılarıyla kişi başı 650 Dolar'a anlaştıklarını anlattı. Göçmenler, bu kişilerin kendilerini gece saatlerinde bıraktıkları yer için "Burası İstanbul'dur. Tarladan yürüyüp, şehre varacaksınız" dediğini söyledi. Bu arada göçmen grubun arasında bulunan bir çocuk, hastalanması üzerine Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Göçmenlere 48 saat içerisinde, Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edilecekleri söylendi. Göçmenleri kandırıp, ilçeye bırakan organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.