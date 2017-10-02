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Banka hesaplarındaki milyonlar bir düzeneğin ucunda

Bolu’da, bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği dikkatli bir vatandaş tarafından farkedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ATM’de bir de kameralı düzenek buldu

Banka hesaplarındaki milyonlar bir düzeneğin ucunda

Bolu’da, bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği dikkatli bir vatandaş tarafından farkedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ATM’de bir de kameralı düzenek buldu

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:40
Banka hesaplarındaki milyonlar bir düzeneğin ucunda
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EDİNİLEN bilgiye göre, Beşkavaklar Mahallesi’nde bulunan bir marketten alışveriş yapmaya giden Osman Kalay isimli vatandaş, marketin otoparkında bulunan bir banka ATM’sinden para çekmek istediği sırada, ATM’nin kart okuyucusun olduğu bölüme bir aperatın yapıştırılmış olduğunu farketti. ATM’ye yapıştırılan aperatı yerinden söken Kalay, aperatın içine düzenek kurulduğunu görüne durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından incelenen aperatın içindeki düzeneğin kart kopyala cihazı olduğu tespit edildi.

Şifre girilen bölüme de kamera sistemi kurulmuş

Polis ekipleri ATM’ye ait olan banka görevlilerini arayarak bir yetkilinin olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen banka görevlisi Ali Arıcı ile birlikte ATM üzerinde çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri, müşterilerin kartlarını ATM’ye soktuktan sonra şifre girdikleri bölümün hemen üzerinde de fazladan bir aperat olduğunu farkettiler. Aperatı yerinden söken polis ekipleri, bu kezde kamera düzeneği ile karşılaştı.

Diğer banka görevlileri de olay yerinde inceleme yaptı

Ekipler marketin otoparkında bulunan diğer para çekme makinelerinde de herhangi bir düzenek olup olmadığının incelenmesi için diğer bankalara ait görevlilileri de olay yerine çağırdı. Banka görevlilerinin yaptıkları incelemede diğer para çekme makinelerine herhangi bir düzenek kurulmadığı görüldü.

Sosyal medya hesabından uyardı

Uyanıklığı sayesinde vatandaşların dolandırılmasını engelleyen Osman Kalay isimli vatandaş, kart kopyalama aperatını bulduktan sonra fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında, “Bankamatiklerde işlem yapmak isterken böyle bir aparat görürseniz hemen polise haber verin. Biraz dikkatli olalım!!!” yazarak uyarıda bulundu.
Ekipler, para çekme makinesinin üzerinde buldukları düzenekleri incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Para çekme makinesine düzenek kurarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi yada kişilerin yakalanması için polis ekipleri güvenlik kameralarını da inelemeye aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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