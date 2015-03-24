Bana tecavüz edip fuhuşa zorladı!

Türkiye genelinde özellikle kadınlara yönelik faaliyet yürüten ve hayat kadınlarına yönelik projeleri olan bir sivil toplum kuruluşunun Diyarbakır şube başkanı olan S.K. isimli şansın 19 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini ileri süren İ.B., aynı şahsın şimdi de kendisine zorla fuhuş yaptırdığını iddia etti.

Diyarbakır’ın en işlek yerlerinden olan merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi’ne dün akşam saatlerinde elinde benzin şişesiyle gelerek, soyunan ve benzini üzerine dökerek, kendini yakacağını söyleyen ancak polisin uzun uğraşı sonucu bu eylemi başarısızlıkla sonuçlanan İ.B., İHA’ya kan donduran açıklamalarda bulundu. İ.B., Türkiye genelinde kadına yönelik çalışmalar yürüten ve hayat kadınlarına yönelik projeleri olan bir sivil toplum kuruluşunun Diyarbakır şube başkanlığını yapan S.K. adlı şahıs ile 19 yaşındayken bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını belirterek, S.K.’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Bunun ardından hayatının değiştiğini ve 2 ay boyunca S.K.’nin kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını ifade eden İ.B., “Beni kandırdığını anlayınca kendisini bana tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayet ettim. Ancak olayın üzerinden 2 ay geçmesi ve kanıt bulunmaması nedeniyle şikayetten bir şey çıkmadı” dedi.

“KADIN SIĞINMA EVİNDE KALDIM”

Daha sonra S.K.’nin kendisi ile yine görüştüğünü ve evleneceğini söylediğini anlatan İ.B., “Bu durum iki yıl boyunca sürdü. Ancak eve sürekli görücülerimin gelmesi nedeniyle evden ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü bakire olmadığımın ortaya çıkmasından korktum. Bir hafta arkadaşlarımın evinde kaldım. Daha sonra bir buçuk yıl Antalya’da akrabalarımın evinde kaldım. Sonra ise Diyarbakır’da 3 ayrı kadın sığınma evinde kaldım. İş istedim. Çıkıp dışarıda iş buldum. Ancak işverenlerin yaklaşımlarından dolayı çalışamadım. Sığınma evlerine sürekli giriş çıkışlarım olduğu gerekçesiyle sığınma evlerinden atıldım” diye konuştu.

“DEFALARCA BENİ DÖVDÜ”

Daha sonra S.K. isimli şahsın bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığına geçtiğini ve kendisini yanına aldığını anlatan İ.B., şu iddialarda bulundu:

“8 ay önce bana işlerin yoluna gireceğini ve düzenli bir hayat kuracağımı söyledi. Beni derneğin Avrupa’dan sorumlu üyesi yaptı. Daha sonra bana zorla fuhuş yaptırmaya başladı. Kazandığım parayı aldı. Derneğin bürosunu bile benim paramla kurdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar için kapatılan sinemanın da, alınan karanfillerin parasını da ben verdim. Defalarca beni darp etti ve aileme her şeyi söylemekle tehdit etti. Defalarca beni dövdü. Halen beni darp ettiğine ilişkin açılmış davalarım var. Bu adam kadınları fuhuştan kurtaracağını söylüyor ancak beni fuhuşa bu sürükledi. 8 aydır bu işi yapıyorum. Bu durumdan kurtulmak istiyorum.”

“DARP ETTİM ANCAK SATMADIM”

İHA'nın ulaştığı S.K. ise İ.B.'yi yaklaşık 5 yıldır tanıdığını belirterek, iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu. İ.K.'yi darp ettiğini yalanlamayan ve bu konuda kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan S.K., “İ.B.’ye ne tecavüz ettim ne de onu sattım. Sadece ona yardımcı oldum. İddialar doğru değildir” dedi.



