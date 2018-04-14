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'Bana seninle oynaşmak istiyorum dedi. Sonra 200-300 kez..."

Konya'da 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, elle taciz ettiği iddiasıyla geçen yıl 29 Mayıs'ta tutuklanan matematik öğretmeni O.A. (60), adli kontrol şartıyla tahliye oldu

'Bana seninle oynaşmak istiyorum dedi. Sonra 200-300 kez..."

Konya'da 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrencisini öpüp, elle taciz ettiği iddiasıyla geçen yıl 29 Mayıs'ta tutuklanan matematik öğretmeni O.A. (60), adli kontrol şartıyla tahliye oldu

14 Nisan 2018 Cumartesi 19:11
'Bana seninle oynaşmak istiyorum dedi. Sonra 200-300 kez..."
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HAKKINDA soruşturma başlatıldığında emekli olan O.A. hakkında hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yala kadar hapis cezası istenmişti.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, geçen yıl 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmene gidip, matematik öğretmeni O.A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini öne sürdü. Okul yönetiminin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine geçen yıl Mayıs ayında hakkında idari soruşturma başlatıldı. O.A., soruşturmadaki savunmasında öğrencileri öptüğünü; ancak kötü niyetinin olmadığını ileri sürdü. O.A. "Öğrencileri öpüyorum, ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim" dedi. Soruşturmada öğrencileri niçin ısırdığı yönündeki soruya ise O.A., ''O çok az müdür bey. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım" diye konuştu. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen O.A. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. O. A. da dilekçesini verip emekli oldu. 

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında O.A. 29 Mayıs günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 kız öğrencinin Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alındı. Bir kız öğrenci ifadesinde, "Soru çözdüğümüzde sarılıp öpüyordu. Bana, 'Çok tatlısın' diyordu. Ben ilk başlarda bu davranışları babacan bir tavır olduğunu düşünüyordum. Sonradan öyle olmadığını anladım" dedi. 

Başka bir kız öğrenci de erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere ise iyi davrandığını ileri sürerek, ''Çözemediğimiz soruları öğretmene sorduğumuzda bize sarılıp, elini omzuma atarak taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı'' diye konuştu.

Tacize uğradığını öne süren bir başka kız öğrenci ise, öğretmenin durup dururken kendisine sarılarak 'Seni seviyorum' dediğini, sık sık eliyle tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Öğrenci, ''Beni 200- 300 kere öpmüştür. Başka arkadaşlarımı da öperken gördüğüm oldu" şeklinde ifade verdi.

Bir öğrenci de, "Anlamadığım bir soruyu sorduğumda bana 'her şeyi bırakıp seni öpeyim' dedi.1'inci dönem 5-6, ikinci dönem 2-3 defa öptü. Bir gün tahtada soru çözdüğüm sırada 'seninle oynaşmak istiyorum' dedi. Ben de 'Git kiminle oynaşıyorsan oynaş' dediğimde bana 'sana küstüm konuşmayacağım' dedi" diye konuştu.

Mağdur öğrencilerden biri de öğretmeninin kendilerine, "Siz benim meleklerimsiniz" diye hitap ettiğini, diğer öğrenci ise kendisini öperken, "Seni okulda başka, dışarıda başka seviyorum" dediğini söyledi.

'BANA İFTİRA ATILDI'

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede her bir çocuk için 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 8 yıldan 15 yala kadar hapis cezası istenen O.A. hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen O.A., "Ben böyle şeyler yapmadım. Hepsi iftiradan ibaret. Sınıfta konuşanları tahtaya yaz diye görevlendirdiğim öğrencimden bu görevi geri alınca, öğrenci iftira attı'' dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Davanın 9'uncu duruşmasında tutuklu sanık O.A. ve mağdur avukatları hazır bulundu. Tanık ve sanık avukatının savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı son mütalaasını verdi. Mütalaada, O.A.'nın tutuklu kaldığı süre, delil durumu, delillerin yeterince toplanmış olması dikkate alınarak tahliye edilmesi istendi. Mahkeme heyeti de O.A.'nın adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasası şartıyla tahliye edilip, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.  

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KonyaMatematik öğretmeni O.A.
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