'Balta' operasyonu! Suçüstü yakalandılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankarada meydana gelen oto hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın neticesinde, liderliğini 'Balta' lakaplı Necati Dnin yaptığı bir çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe alan ekipler, Ankara, Konya ve Antalyada eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişiyi gözaltına aldı.

'BALTA' VE 3 ÜYESİ TUTUKLANDI

Derinleştirilen çalışmalar kapsamında, çete liderinin polis takibini fark ettiği ve aylarca ortalıktan kaybolduğu saptandı. Ayrıca, kendi üyelerini de dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D, Ferhat K, Atakan A. ve Tayfun G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLARI PARÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Öte yandan, Altındağ ilçesinde meydana gelen 2 oto hırsızlık olayını inceleyen ekipler, 3 şüphelilerin izine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesindeki depolarında parçalayacaklarını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 07:48