Balkondan sarkarak boya yaptı, yürekleri ağza getirdi

SOSYAL medyada paylaşılan görüntülerde, 9 katlı bir apartmanın 4. katında çalışan boyacıyı ayaklarından iki kişinin tutarak aşağıya sarkıttığı ve boyacının balkonun dış cephesini boyadığı görüldü. Balkondan aşağıya ayaklarından tutularak sarkıtılan işçi karşı binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından binlerce kişi görüntüyü paylaşarak yorum yaptı.