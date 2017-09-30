Balkondan sarkarak boya yaptı, yürekleri ağza getirdi

SOSYAL medyada paylaşılan görüntülerde, 9 katlı bir apartmanın 4. katında çalışan boyacıyı ayaklarından iki kişinin tutarak aşağıya sarkıttığı ve boyacının balkonun dış cephesini boyadığı görüldü. Balkondan aşağıya ayaklarından tutularak sarkıtılan işçi karşı binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından binlerce kişi görüntüyü paylaşarak yorum yaptı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.