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Balkondan sarkarak boya yaptı, yürekleri ağza getirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde 9 katlı bir apartmanın 4’üncü katının balkonundan sarkarak boya yapan işçi korkuttu

Balkondan sarkarak boya yaptı, yürekleri ağza getirdi

Adana’nın Kozan ilçesinde 9 katlı bir apartmanın 4’üncü katının balkonundan sarkarak boya yapan işçi korkuttu

30 Eylül 2017 Cumartesi 20:00
Balkondan sarkarak boya yaptı, yürekleri ağza getirdi
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SOSYAL medyada paylaşılan görüntülerde, 9 katlı bir apartmanın 4. katında çalışan boyacıyı ayaklarından iki kişinin tutarak aşağıya sarkıttığı ve boyacının balkonun dış cephesini boyadığı görüldü. Balkondan aşağıya ayaklarından tutularak sarkıtılan işçi karşı binada oturanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından binlerce kişi görüntüyü paylaşarak yorum yaptı.

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Sosyal MedyaBalkonBoyaAdana
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