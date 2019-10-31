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Balık ekmek tartışmasında İmamoğlu çözümü açıkladı

Eminönü'ndeki teknelerde yapılan balık ekmek satışının kalkmasıyla ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu, "Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var." dedi.

GÜNDEM 31.10.2019, 16:51
Balık ekmek tartışmasında İmamoğlu çözümü açıkladı
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EMİNÖNÜ'NDEKİ teknelerde balık ekmek satışının sona ereceği iddialarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaptı. Balık ekmek satışının devam edeceğini açıklayan İmamoğlu, "Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya. Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Balık ekmek lezzeti her yerde var. Orada da daha gelişerek daha güzel hale gelir." ifadelerini kullandı.İmamoğlu, Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Vodafone 41. İstanbul Maratonu basın toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"BALIK-EKMEĞİ DAHA GÜZEL HALE GETİRECEĞİZ"

Eminönü'nde bulunan balıkçılarla ilgili İmamoğlu, kira sözleşmesinin dolduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: "Bugün başka bir tasarruf var. Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil. İstanbul'un her noktasından İstanbul halkının sağlıklı, mantıklı faydalanması çabası içerisindeyiz. Arkadaşlarım bu anlamda kalıcı, daha düzgün, daha doğru, daha iyi hizmet veren bir süreç tanımlamaya çalışıyorlar. Çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya. Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Balık ekmek lezzeti her yerde var. Orada da daha gelişerek daha güzel hale gelir." İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spora bakış açısı hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, amatör branşları desteklemekten yana olduklarını söyledi

"31 MART'TA SEÇİMİ İPTAL ETTİRENLERLE AYNI KİŞİ"

Başkan İmamoğlu, amaçlarının milli ve olimpiyat sporcuları yetiştirmek olduğunu ifade ederek 2020 yılında birisi Avrupa Şampiyonası standartlarında üç atletizm pisti yapacaklarını belirtti. "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının İstanbul Boğazı ile ilgili hazırladığı tasarı ile ilgili hukuki bir girişimde bulundunuz mu?" şeklindeki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Boğaz'ın yetkisini almak, nedir yani? Başka şeyler de duyuyoruz, birilerinin atanma yetkisi gibi. Bunları duymak üzüyor beni. Ben, Sayın Cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart'ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

#Eminönü #Balık ekmek tartışması #Ekrem İmamoğlu #İstanbul #İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
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