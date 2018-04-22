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''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım" Aşk mesajlarını okuyunca...

Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı. Fevzi A.'nın, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli ile kız kardeşinin aşk yazışmalarını gördüğü, çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım" Aşk mesajlarını okuyunca...

Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), Cihanbeyli ilçesinde yakalandı. Fevzi A.'nın, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli ile kız kardeşinin aşk yazışmalarını gördüğü, çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

22 Nisan 2018 Pazar 17:53
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım" Aşk mesajlarını okuyunca...
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OLAY, dün saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla evli olan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi.

Ardından da baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi. Fevzi A., Telli'ye, ''Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın'' diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi A., Telli'ye, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Konyada Büyükşehir Belediyesi StadyumuAşk Mesajlarını
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