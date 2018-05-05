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Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Adana polisi Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı. Uygulamada bir bakkal dükkanında çok sayıda ilaç ele geçirilirken, bir bilardo salonunun arka tarafına 'izin belgesiyle' yapılan kaydıraklı yüzme havuzu ise herkesi şaşkına çevirdi

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Adana polisi Suriyeli göçmenleri denetlemek için onların yoğunlukta yaşadığı yerde özel harekat polisinin de katılımıyla uygulama yaptı. Uygulamada bir bakkal dükkanında çok sayıda ilaç ele geçirilirken, bir bilardo salonunun arka tarafına 'izin belgesiyle' yapılan kaydıraklı yüzme havuzu ise herkesi şaşkına çevirdi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:33
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube Müdürlüğü ekipleri yabancı uyruklu şahısların huzur ve güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması için uygulama başlattı.

Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda emniyet mensubu, Mirzaçelebi Mahallesinde özellikle Suriyelilerin yoğunlukta olduğu bölgeye geldi. Zırhlı araçlarla sokağa giren polis bütün iş yeri ve Suriyeli vatandaşların üzerinde tek tek arama yaptı.

Uygulamada 718 Suriye uyruklu şahıs sorgulanırken, Suriyelilere ait 421 ait iş yeri de kontrol edildi. Kontroller esnasında bir bakkal dükkanının arka bölmesinde çeşitli markalarda çok sayıda ilaç bulundu. Dükkan sahibi Suriye uyruklu Sami Eleti isimli şahıs ve ilaçlar, işlem yapılmak üzere Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Sorgulamalarda, Suriye uyruklu 47 yabancının izinsiz olarak başka şehirden geldiği belirlendi. İzinsiz şehir değiştiren göçmenler, kayıt illerine dönmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Polisler yaptıkları bir aramada ise bilardo salonunun arka tarafından yüzme havuzu buldu. Çocukların saati 4 liraya girdiği yüzme havuzunun her tarafının kapalı olması ve kaydırakların bile bulunması herkesi şaşkına çevirdi. İş yerinin izin belgesi olduğu öğrenildi.  Polis Suriyelilerin işlettiği hamamda da didik didik arama yaptı.

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Son Güncelleme: 05.05.2018 06:35
Anahtar Kelimeler:
AdanaSuriyeGöçmen
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