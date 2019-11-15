Bakırköy'deki siyanürlü dehşetin ardından mahallenin bakkalı konuştu

BAKIRKÖY'DE biri çocuk 3 kişinin bir daire içerisinde ölü bedeni bulundu. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenilirken Bakırköy Kaymakamlığı olay yerinde siyanür izlerine rastlandığını duyurdu. Olayla ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan mahalle bakkalı, "Temiz bir aileydi, bildiğim kadarıyla maddi bir sıkıntıları yoktu, şaşırdım" dedi.Türkiye, bir siyanür vakası daha yaşadı. Bakırköy'de aynı aileden 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Osmaniye Mahallesi'nde yaşanan olayda mahalle bakkalı konuyla ilgili konuştu. Ailenin babasını en son dün akşam gördüğünü söyleyen bakkal, "Su ve sigara aldı" dedi.

"MADDİ SIKINTILARI YOKTU"

Ailenin geçim sıkıntısı yaşamadığını söyleyen bakkal, "En son dün akşam gördüm. Bakkala geldi. Herhangi bir sıkıntısı yoktu, iyiydi. Sohbet ettik. Su ve sigara aldı ardından gitti. Maddi bir sıkıntısı yoktu, durumu iyiydi. Kuyumculuk yapıyordu. Ali adında 7 yaşında oğlu vardı. Bir de hanımı vardı Zeliha Abla. O da çalışıyordu" dedi. Olayı sabah 8'de dükkanına geldiği sırada öğrendiğini belirten bakkal, "Temiz insanlardı. 7-8 senedir tanıdığım bir aile. Samimiydik. Kavga dövüş tarzı bir durumları yoktu" dedi.