Bakırköy'deki siyanür vahşetinde kahreden detay! Anne, kapıda bulundu

İSTANBUL Bakırköy'deki evlerinde: iş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde ve 7 yaşındaki çocukları Ali Delen'in cesetleri bulundu. Polisin ilk değerlendirmesi baba Bahattin Delen'in siyanürle intihar ettiği, eşi ve çocuğunun da kokudan etkilendiği yönündeydi. Ancak savcılık tarafından yapılan açıklamada "Önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdi, ardından intihar etti" ifadeleri kullanıldı.

KAHREDEN DETAY

Yapılan araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

NOT BIRAKTI İDDİASI

Hayatını kaybeden ailenin komşusu, "Duyduğumuz kadarıyla siyanürle zehirlenme olmuş. 3 kişilik bir aile. Üzüldük tabi komşumuzdu. Ayakkabısının içine not bıraktığı söyleniyor ama ne derece doğru bilmiyoruz. Karı, koca ve çocuk" dedi.

"ÇOK İYİ AİLELERDİ"

Mahallenin marketi Mehmet Çevik kan donduran olayla ilgili yaptığı değerlendirmede "Çok iyi bir ailelerdi. Maddi sıkıntıları yoktu. Çocukları Ali bu sene okula başlamıştı. Zübeyde Hanım da çok iyi bir insandı" ifadelerini kullandı.