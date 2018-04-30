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Bakıcı dehşeti!

İstanbul Şişli’de evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

Bakıcı dehşeti!

İstanbul Şişli’de evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı ilk duruşmasında serbest bırakıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:40
Bakıcı dehşeti!
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OLAY, geçtiğimiz 12 Mart Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Kurtuluş Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz’ün yakınları 3 ay önce bir tanıdıkları vasıtasıyla yaşlı kadına bakması için Kırgızistan uyruklu Almakan A.’yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan A., Gündüz’ün yakınlarını arayarak, yaşlı kadının gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için ayağa kalktığını, sonrasında düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadının eve gelen yakınları onu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucu ayağı kırıldığı belirlenen yaşlı kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından Şaziye Gündüz'ün yeğeni Arif Yakkan, halasının bakıcı tarafından şiddete uğrayabileceğini düşündü. Bunun üzerine evdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yakkan, halasının darp edildiğini gördü. Görüntülerin kopyasını alan Yakkan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, bakıcı Almakan A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezinde hakkındaki iddiaları reddeden bakıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı Almakan A., savcılık tarafından açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

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İstanbul ŞişliYalnız Başına Yaşayan Yaşlı Kadın
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