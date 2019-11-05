Bakanlıktan zehirlenme açıklaması: Sebep ıspanak değil
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde gündemde olan ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili olarak, "Besin zehirlenmelerinin ıspanaktan değil yabani otlardan olduğunu tespit ettik. Halkımız sebzeleri otlardan ayıklasın ve iyice yıkasın." dedi.
GÜNDEM 05.11.2019, 12:16
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